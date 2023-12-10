انت الأن تتابع خبر عشبة عطرية بها علاج 9 مشكلات صحية لا يمكن تصورها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خبراء التغذية والأطباء وجدوا لنا عشبة جديدة بمثابة كنز، إذ تقوم بعلاج عدد كبير من الأمراض، وهي الريحان العطري، ويمكن الانتفاع به كمشروب أو أضافته للسلطات والأطعمة الأخرى، والذي له دور بارز في علاج 5 مشكلات صحية ألا وهي:

لأنه يحتوي على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة فإنه بشكل أولي يحمي من السرطان لاحتوائه على مكونات مثل اللوتين، والتي تعالج الخلايا من التلف الناجم عن الجذور الحرة.

يحتوي على الأوجينول والذي يحد من الإجهاد التأكسدي والأنثوسيانين والذي يقي من السرطان، ويعالج أمراض أخرى مثل المشكلات القلبية والتهاب المفاصل والسكري، ينظم سكر الدم على المدى البعيد يساعد على خفض ضغط الدم.

والزيوت الأساسية به تقضي على الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية المغنسيوم يساعد على تحسين تدفق الدم ويتيح للعضلات والأوعية الدموية بالارتخاء، يكافح الالتهابات التي تظهر في الجس ويحد من المشكلات التي تظهر في الأمعاء.