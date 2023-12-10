انت الان تتابع خبر تحذير مرعب: الموت الأحمر يقترب من أم الدنيا! الأرصاد المصرية ترعب المواطنين بتحذيرها من 96 ساعة مرعبة في مناطق محددة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذرت خرائط الطقس الآن من تكون السحب الرعدية الممطرة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية، وشمال الدلتا، وشمال محافظة البحيرة وبرج البرلس وشمال كفر الشيخ.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

(الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ)، خلال الـ 96 ساعة القادمة، هى الأصعب على المحافظات الساحلية، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وانخفاض درجات الحرارة .

وأرجعت الأرصاد الجوية انقلاب حالة الطقس في الإسكندرية والمحافظات الساحلية بسبب التأثر بـ نوة قاسم، التي يصاحبها عواصف جنوبية غربية وأمطار غزيرة ورياح وانخفاض في درجات الحرارة.

نوة القاسم الأكثر خطورة

وصنف خبراء الأرصاد الجوية نوة القاسم بأنها أكثر النوات خطورة لأنها تتسبب في انقلاب حالة الطقس، ويصاحبها نشاط الرياح الباردة التي قد تتحول إلى عواصف وترتفع أمواج البحر عن معدلاته الطبيعية .

وأطلق عليها اسم نوة القاسم، على اسم ابن أحد الصيادين الذي غرق نتيجة هذه النوة القاسية.

حالة الطقس غدا السبت 9-12-2023

أما بشأن حالة الطقس غدا السبت 9 ديسمبر 2023، يسود طقس لطيف إلى مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية لطيف على السواحل الشمالية الشرقية.

ويتحول الطقس إلى بارد على سانت كاترين، لطيف لمعتدل نسبيًا على الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على باقي الأنحاء نهارًا، بارد لشديد البرودة ليلا على كافة الانحاء.ومن المتوقع أن يسود البلاد نشاط نسبى للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل لحد الضباب الكثيف على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومطروح.

وتستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية غدًا السبت، كما متوقع امتداد أمطار خفيفة لجنوب سلاسل البحر الأحمر.