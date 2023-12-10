انت الان تتابع خبر عاجل.. السلطات المصرية تصدر بيان عاجل بشان مشكلة الكهرباء فاجأ جميع المصريين والمصريات والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - إن قطع الكهرباء هي مشكلة حديثة تؤثر سلبًا على جميع الأنشطة الحياتية في جمهورية مصر العربية، وهذا الأمر أدى إلى غضب العديد من المواطنين ورغبتهم في معرفة موعد انتهاء قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال، التي جعلت مصر تصبح مظلمة تمامًا خاصة في ساعات الليل.

موعد انتهاء قطع الكهرباء

تتم يوميًا بحوث مكثفة ومستمرة من قبل المواطنين الراغبين في حل هذه الأزمة، حيث يحمل قطع التيار الكهربائي سواء في ساعات النهار أو الليل استياءً مستمرًا داخل نفوس الأشخاص في الأحياء التي يعيشون فيها، لذلك فإن ارتفاع معدلات البحث حول موعد انتهاء قطع الكهرباء أمر طبيعي.

أكد مصدر مسؤول داخل وزارة الكهرباء أنه ستتم إيجاد حلول سريعة لوقف انقطاع التيار الكهربائي، ولكن ينبغي أن يتحلى المواطنون بالصبر حتى تُطبق هذه الإجراءات.

عندما يتم ذكر كلمة الكهرباء، يتبادر إلى ذهن المواطن أولاً متى ستنتهي قطوعات الكهرباء، ثم بعد ذلك فاتورة الكهرباء، حيث يعتبر دفع الفاتورة واجبًا لحماية صاحبها من دفع غرامات مالية كبيرة، وذلك نجد أنه يجب تنفيذ بعض الإجراءات الضرورية ليتمكن المواطن من الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء، والتي جاءت على النحو التالي:

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ثم قم بالضغط على قسم الخدمات.

قم بتعيين النطاق الجغرافي الخاص بك وقم بإدخال الاسم ورقم العداد المؤلف من عشرة أرقام.

اضغط على زر الاستعلام.

سوف يتم عرض أحدث فاتورة كهرباء بالإضافة إلى آخر فاتورتين التي تم دفعها، ثم قم بتحديد الطريقة التي تفضل أن تستخدمها لدفع الفاتورة، سواء عبر الإنترنت أو بزيارة أحد فروع شركات الكهرباء الموجودة في محيط إقامتك.