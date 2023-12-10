انت الان تتابع خبر خبر سار من السلطات السعودية.. هذا ما تم الإعلان عنه اليوم للسعوديات المتزوجات والذي أنتظرنه بفارغ الصبر! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لا يعتبر السجين من المؤهلين للحصول على دعم حساب المواطن في المملكة السعودية، ولكن يمكن أن يتم تسجيل زوجة السجين وأبناءه للاستفادة من الدعم، وتسجيل زوجة السجين في حساب المواطن يتم إلكترونيا من خلال برنامج حساب، ووفقا لعدد من الشروط الهامة، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على رابط تسجيل زوجة السجين حساب المواطن في السعودية وأهم الشروط وكيفية التسجيل في حساب المواطن لزوجة السجين.

تسجيل زوجة السجين في حساب المواطن

برنامج حساب المواطن يوضح للمستفيدين من الدعم خطوات تسجيل زوجة السجين في حساب المواطن في السعودية، فهي تعد مستفيد رئيسي للدعم من خلال اختيار عائلة المسجون، ويمكنها من إضافة الأبناء التابعين، ولكن لا يتم تقديم الزوج ويجب الابتعاد عنه لأنه أصبح من غير المؤهلين للدعم، ولكن لابد من لن ينطبق عليها شروط الأهلية وهي كما يلي:

يجب ألا يزيد دخل المتقدمة للحصول على الدعم عن 20 ألف ريال سعودي.

كما يجب ألا يقل عمر المتقدمة عن 18 عام.

يكون المتقدم مواطن سعودي ومقيم داخل الأراضي السعودية.

عدم التواجد في أماكن تابعة للحكومة مثل مراكز الإيواء، أو السجون.

تم التعديل الحد المانع واحد التناقض مؤخرا.

عدم إضافة الزوج المسجون لأنه غير مؤهل للدعم بحساب المواطن.

وفي حالة وجود أبناء لديها يجب إحضار مستندات لازمة لهم.

إمكانية تسجيل زوجة السجين في حساب المواطن بعد توافر عدد من الشروط كما وضحنا في السابق، نوضح الآن خطوات تسجيل زوجة السجين حساب المواطن وهي كما يلي:

تسجيل الدخول عبر

ثم الضغط على زر ابدأ الخدمة.

تعبئة البيانات والمعلومات المطلوبة.

مع توافر المستندات والأوراق اللازمة.

انقر على الإقرار على الشروط والأحكام، وسوف تصلك رسالة تأكيد التسجيل بنجاح، عبر الجوال الخاص بك.

وفي حالة عدم وجود حساب خاص لك بالبرنامج تسجيل حساب المواطن زوجة السجين يتم انشاء حساب جديد عبر منصة أبشر1445، نوضح لك من خلال السطور القادمة خطوات أنشئ حساب جديد عبر أبشر السعودية وهي كما يلي:



الدخول على الموقع

ثم الضغط على تبويب “حساب جديد”.

يجب من تعبئة البيانات المطلوبة.

ستتم إرسال رسالة إلى رقم الهاتف الذي تم إدخاله.

قم بإعادة إدخال الرقم على الموقع مرة أخرى.

ثم النقر على تبويب التعهد بصحة البيانات، والموافقة عليها وصحتها.

عليك بعد ذلك بإدخال كلمة المرور مرة أخرى المرسلة عبر الجوال.

الضغط على خيار طلب تسجيل زوجة السجين من بين الخيارات.

حدد الخيار متزوجة.



الإجابة بـ بكلمة نعم عند ظهور سؤال حول أسرة زوج السجين.

قم بإرفاق الوثائق والمستندات التي تثبت أن الزوج مسجون.

وأخيرا اضغط على زر إرسال الطلب.

هل السجن يؤثر على حساب المواطن؟

لا يمكن للسجين أن يستفاد من حساب المواطن.

من هم الذين يستحقون حساب المواطن؟

لابد وأن يكونوا سعوديين ومقيمين بالمملكة السعودية.

كم تأخذ الزوجة من حساب المواطن؟

تأخذ الزوجة من حساب المواطن 300 ريال سعودي.