انت الان تتابع خبر كارثة قادمة: الأقمار الصناعية تكشف الحقيقة المرعبة والأرصاد المصرية تصدر تحذيراتها الأكثر رعبًا للمواطنين عن ما سيحدث في غضون ساعات والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - رصدت آخر صور لـ الأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى (الإسكندرية- البحيرة - كفر الشيخ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن غطاء سحابي يؤثر علي شمال البلاد يكون غير مؤثر، لكن مع دخول المساء تبدأ السحب بالتشكل علي السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة علي بعض المناطق.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس لطيفا نهارا ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي في القاهرة 21 درجة والصغري 15 درجة.

فرص أمطار متوسطة في المساء وتكون رعدية أحيانا بنسبة 50%

كما يشهد الطقس فرص أمطار متوسطة في فترة المساء وتكون رعدية أحيانا بنسبة 50% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر تكون على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد.

ويبقى التحذير الأهم لـ هيئة الأرصاد، خلال هذه الفترة، من الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، التي تستوجب توخي الحيطة والحذر خاصة من قائدي السيارات.

وحذرت الأرصاد من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1,5 إلي 2 متر.. وبالنسبة للبحر الأحمر فهو معتدل وارتفاع الأمواج بين 1,5 إلي 2 متر