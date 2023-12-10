انت الان تتابع خبر "ستتمنوا الموت".. ليلى عبد اللطيف تفزع الجميع وتكشف ماسيحدث قبل انتهاء السنة.. عليكم الحذر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شكلت توقعات الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف لشهر ديسمبر الحالي الرعب عند الجمهور، حيث كشفت ماسيحدث قبل انتهاء السنة.

توقعات ليلى عبد اللطيف أحدثت ضجة عند الجمهور خصوصاً مع اقتراب العام الحالي من نهايته، وتسائلوا عن التوقع الذي توقعت.

العرافة الشهيرة اطلقت تحذيرات للمواطنين في معظم دول العالم، ونصحتهم بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.