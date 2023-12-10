انت الان تتابع خبر عاجل.. تحذيرات هامة للجميع في السعودية.. هذا ما سيحدث خلال ساعات و توقعات حالة الطقس في الرياض والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تحذر هيئة الأرصاد الجوية من توقعات بحدوث عاصفة رعدية قوية يومي السبت والأحد المقبلين، حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى مستويات خطيرة في بعض المناطق، كما ستكون الأجواء مستقرة في بعض المناطق الأخرى، وتنصح الهيئة الجميع باتخاذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على عدد من التفاصيل.



وفقاً لتقارير الأرصاد الجوية يتوقع أن تشهد بعض المناطق هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وعواصف رعدية قوية، مما قد يؤدي إلى حدوث فيضانات في بعض المناطق، وتشدد الهيئة على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية والاستعداد لمواجهة هذه الظروف الجوية القاسية.

وتنصح الهيئة المواطنين بتجنب السفر إلى الأماكن المفتوحة والبقاء في أماكن آمنة خلال العاصفة، كما تشير إلى أهمية تأمين الممتلكات، وتدعو الهيئة الجميع إلى الابتعاد عن الأشجار والأعمدة الكهربائية والأماكن المعرضة للانهيارات الأرضية.

وتنصح الهيئة المواطنين بتجنب السفر إلى الأماكن المفتوحة والبقاء في أماكن آمنة خلال العاصفة، كما تشير إلى أهمية تأمين الممتلكات، وتدعو الهيئة الجميع إلى الابتعاد عن الأشجار والأعمدة الكهربائية والأماكن المعرضة للانهيارات الأرضية.



كما تحث الهيئة المواطنين على متابعة التقارير الجوية والاستماع إلى التعليمات الصادرة من السلطات المحلية، حيث من المهم أن يكون الجميع على استعداد لمواجهة هذه الظروف الجوية القاسية بحذر ويقظة، وتدعو هيئة الأرصاد الجوية أيضا الجميع إلى البقاء على اتصال بالأجهزة الرسمية والتحلي الصبر خلال هذه الظروف الجوية.

تحذير من عاصفة رعدية



قال خبير الأرصاد الجوية زياد الجهني إن الطقس تحسن في بعض مناطق المملكة، توقف هطول الأمطار في بعض المدن، منها مكة والخليج والحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة، وأقر بوصول العاصفة عبر حسابه الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي X، سيتم تحذير السكان في بعض مناطق السعودية يومي السبت والأحد المقبلين بأخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات خاصة عند القيادة وتجنب الأماكن الخطرة.

أشاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، في تقريره عن حالة الطقس اليوم في المملكة السعودية بوجود سحب رعدية مع رياح قوية على بعض المدن مثل عسير وجازان والباحة، ومن المتوقع أن يمتد الطقس إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، وأهاب بمواطني مدن حائل والجوف والقصيم والرياض والشرقية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والابتعاد عن مناطق تواجد المياه أو البحيرات، وحذر الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والأماكن المفتوحة الخطرة.



متى تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض في السعودية؟

تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض خلال فصل الخريف بداية من شهر سبتمبر إلى شهر نوفمبر.

كم درجة الحرارة في الرياض؟

تبلغ اليوم درجات الحرارة في الرياض 15 درجة مئوية