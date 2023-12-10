انت الان تتابع خبر تحذير هام وعاجل من الأرصاد لكل الاردنيين في عمان من هذا الأمر الخطير والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تُظهر صور الأقمار الاصطناعية في مركز "طقس العرب"، سحب ماطر تؤثر على أجزاء من شمال محافظة إربد ومحافظ جرش شمال المملكة، كما يسود طقس غائم جزئي إلى غائم أحياناً في مناطق مختلفة من المملكة.



وبحسب آخر الخرائط الجوية في "طقس العرب"، تتأثر المملكة اليوم السبت، بامتداد ضعيف لمنخفض جوي، بحيث يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة ليصبح الطقس بارداً نسبياً الى بارد وغائم أحياناً خاصة في المناطق الشمالية، ويوجد فرصة لهُطول زخات من الأمطار مع احتمالية أن تشمل أجزاء من المنطقة الوسطى أثناء الصباح الباكر.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غالباً مشمسة ولطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتكون الأجواء الاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفي ساعات ما بعد الظهر وتدريجياً تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل -بمشيئة الله- زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من جنوب المملكة تمتد في ساعات المساء والليل لتشمل المناطق الشرقية وأجزاء من المناطق الوسطى قد تكون غزيرة أحيانا في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في المناطق الجنوبية من المملكة.



يطرأ الثلاثاء، انخفاض على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن المتوقع -بمشيئة الله- هطول زخات من المطر على أماكن متفرقة من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 7 وفي مرتفعات الشراة 14 - 6، وفي مناطق البادية 17 - 8 وفي مناطق السهول 15 - 9، وفي الأغوار الشمالية 21 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 13، وفي البحر الميت 22 - 13، وفي خليج العقبة 24 - 14 درجة مئوية.