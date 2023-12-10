انت الان تتابع خبر الكارثة القادمة لن يسلم منها بشر.. خبير زلازل يخرج بتصريح مفزع ويتوقع زلزال بقوة 12 درجة ستحدث في هذه الدولة العربية ويهددها بالاندثار والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف عن توقعاتها خلال عام 2024 القادم وأضافت خلال استضافتها في برنامج “أنا هيك” المذاع عبر قناة “الجديد” ويقدمه الإعلامي اللبناني نيشان: “دولة لبنان ستعود غنية خلال عام 2024”.



وتابعت: “سنرى أبواب الهجرة مفتوحة من عدة دول أجنبية حول العالم”.

وأوضحت العرافة: “فرنسا تعلن حالة الطوارئ خاصة في العاصمة باريس، وذلك بسبب حدث مؤسف”.وأشارت: “دولة تتعرض لزلزال بقوة 10 درجات، ما سيجعلها تختفي إلى حد بعيد وصادم عن خريطة العالم”.

واستكملت: “مقتل أو اغتيال ملياردير بارز ومشهور في العالم في ظروف غامضة، ما يؤدي إلى حدوث فوضى إعلامية في عدة دول بالعالم”.

وأوضحت العرافة: “فرنسا تعلن حالة الطوارئ خاصة في العاصمة باريس، وذلك بسبب حدث مؤسف”.وأشارت: “دولة تتعرض لزلزال بقوة 10 درجات، ما سيجعلها تختفي إلى حد بعيد وصادم عن خريطة العالم”.

واستكملت: “مقتل أو اغتيال ملياردير بارز ومشهور في العالم في ظروف غامضة، ما يؤدي إلى حدوث فوضى إعلامية في عدة دول بالعالم”.