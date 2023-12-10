تحذير مثير: ليلى عبد اللطيف تكشف بصراحة عن مفاجأة ستحدث الأسبوع القادم وتدعو الجميع للتجهيز

انت الان تتابع خبر تحذير مثير: ليلى عبد اللطيف تكشف بصراحة عن مفاجأة ستحدث الأسبوع القادم وتدعو الجميع للتجهيزوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - زعمت العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف أن موعد تحقق الكارثة سيكون الأسبوع القادم، الأمر الذي فجر ضجة عند الجمهور.

الفلكية الشهيرة اثارت الرعب عند الجمهور وكشفت أن عليهم الاستعداد وآخذ الحيطة والحذر مما سيحدث.

وقالت ليلى عبد اللطيف أن موسم الشتاء الحالي سيكون الأخطر على العالم وسيترافق مع موجات برد غير مسبوقة.

وتوقعت سيدة العرافين تساقط الثلوج الأسبوع القادم على بعض الدول العربية والأجنبية مما يسبب حالات من الوفيات في عدة دول.

وتنبأت الفلكية اللبنانية المشهورة بانتشار وباء جديد وخطير غير كورونا خلال المرحلة المُقبلة سيتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

وقالت إن العالم يغلي جراء وقوع حدث عالمي وعدد من الدول تعلن حالات الطوارئ وبعض الدول تتأهب وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدث الكارثي.

وتوقعت حدوث أحداث مؤسفة تطال بعض الأماكن في أكثر من دولة عربية وأجنبية حول العالم مشيرة إلى أن العالم سيشهد حصول عملية اغتيال على أرض أحد المطارات وستكون ضحية هذا الاغتيال إحدى الشخصيات المعروفة.