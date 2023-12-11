انت الان تتابع خبر خبر مفرح للجميع في السعودية.. الاعلان عن زيادة مالية غير متوقعه للجميع بدوان استثناء في حساب المواطن لشهر ديسمبر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ساعات معدودة تفصلنا عن إعلان نزول إيداع حساب المواطن للدفعة الـ 73 لشهر ديسمبر 2023، حيث يبادر الكثير من المواطنين بالبحث عن الدفعة الـ 73 من

إذ تساهم تلك الدفعات المالية في التغلب على الأعباء المعيشية الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها المملكة السعودية تحقيقاً لرؤية 2030، والتي نتج عنها ارتفاع أسعار الوقود والمياه والكهرباء وغيرها من سلع غذائية، ويجدر بالذكر أن نزول الدعم يكون بشكل منتظم في العاشر من كل شهر ميلادي.

إعلان نزول إيداع حساب المواطن للدفعة الـ 73

في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، كشفت خدمة المستفيدين التابعة لـ

عن موعد صرف الدفعات الجديدة لحساب المواطن، إذ من المنتظر أن يتم إيداع الدفعة الـ 73 انطلاقاً من يوم الأحد الموافق العاشر من ديسمبر 2023 والموافق السادس والعشرين من جمادى الأول هجرياً.

من جانبها، كانت خدمة المستفيدين قد أعلنت عن زبادة مقررة للمواطنين الذين أعلن عنهم الملك سلمان، ويقصد بها دفعة الزيادة الملكية، لذا يهتم الكثير بالبحث عن موعد ايداع

لمعرفة إن كانت الزيادة الملكية تنطبق عليه أم لا.



ما هي شروط الحصول على دعم حساب المواطن؟

حتى يتسنى الفرد الاستفادة من الدعم الشهري الخاص بحساب المواطن، يلزم استيفاء الشروط التالية:

يشترط أن يكون المتقدم بطلب الاستفادة سعودي الجنسية ومقيم بصفة دائمة داخل نطاق المملكة السعودية.

لابد أن يكون من بين فئة ذوي الدخل المحدود.



كذلك، ألا يكون المتقدم بالطلب مقيم داخل أحد مراكز الرعاية الصحية الحكومية، إذ تتكفل حكومة المملكة بمثل تلك الحالات.

بالنسبة للراتب، ألا يحصل المتقدم على راتب شهري ثابت من إحدى الجهات المختصة بالمملكة.