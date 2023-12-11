انت الان تتابع خبر مصير مؤلم للفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف.. ماحدث لها لم يتوقعه أحد والجمهور مصدوم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت العرافة ليلى عبد اللطيف لانتقادات لاذعة من الجمهور بعدما كشفت عن توقعاتها للفترة القادمة، حيث تنبأت بأحداث كارثية.

ليلى عبد اللطيف تصدرت محركات البحث الشهير بسبب توقعاتها التي لم تعجب الجمهور، وتعرضت بعدها للسب بشكل غير لائق.

وبعدما اثارت ليلى عبد اللطيف الكثير من الجدل، سنعرض لكم أهم المعلومات عن حياته الشخصية، حيث وهي ولدت في 17 يناير 1958 في بيروت، لأسرة مسلمة وهي سيدة أعمال ومتنبئة لبنانية لأم لبنانية وأب مصري كان شيخاً كبيراً ومفتياً في الجامع الأزهر.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية وعربية، إلى أن عبداللطيف لا تتنبأ بالمستقبل وهي ليست عرافة، وإنما فقط تمتلك قوة الإلهام السادس بمعنى أنه ينمو مع الوقت فيتحول إلى واقع من 90% إلى 100%".

توفي والدها عندما كانت تبلغ من العمر 8 أعوام، لذلك فإنها لا تتذكر أشياء كثيرة عنه، سوى أنه في منزلهم في بيروت كان يعالج المرضى بالرقية الشرعية، كان يستشعر الأشياء قبل حدوثها، وفق وسائل إعلام.

توقع حدوث الأمور، بدأ كإلهام معها وقت وفاة والدها، ولليلى عبداللطيف أختان من والدها المصري و3 أخوة من زوج أمها اللبناني.

درست في مدرسة داخلية مع أختيها هند وسناء حتى البكالوريا ثم عملت في سن مبكرة سكرتيرة في السفارة المصرية.

عملت ليلى عبداللطيف بائعة في متجر، وكانت تطلق توقعات تثير رعب عائلتها، حيث قالت ذات يوم لوالدتها أن جدها سيذهب لتأدية فريضة الحج ولن يعود، وبالفعل توفي جدها في مدينة المنورة.