انت الان تتابع خبر تدهور مروع للجنية المصري أمام الدولار اليوم.. تخطى كل المقاييس في السوق السوداء ووصل لارقام جنونية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - الاطلاع على سعر الدولار بصورة يومية في مصر أمر ضروري ولا بُد من القيام به، وهذا لأن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري له تأثير كبير وملحوظ على الدولار، واليوم نجد أن سعر الدولار هو 49 جنيه مصري للشراء، بينما سعر الدولار الأمريكي بيع أمام الجنيه المصري هو 50.

في الجدول التالي نوفر لكم أكثر من قيمة لسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه فدعونا نوفر لكم اليوم كافة أسعار الدولار اليوم:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي:

30.82 جنيه للشراء.

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي:

30.75 جنيه للشراء.

و30.85 جنيه للبيع.

ووصل سعره في بنك مصر لنفس السعر.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

30.85 جنيه للشراء.

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي:

30.85 جنيه للشراء

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:

30.85 جنيه للشراء.

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي:

30.85 جنيه للشراء

و30.95 جنيه للبيع.