انت الان تتابع خبر ساعات قليلة تفصل الامارات عن كارثة جوية غير مسبوقة في دبي والارصاد الجوية تصدر تحذيراتها الأخيرة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن المركز الوطنى للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على دولة الإمارات العربية المتحدة، الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2023، حيث يكون الطقس صحوًا بوجه عام وغائما جزئيًا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق مع انخفاض طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة، ويصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون شمالية غربية- شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

حالة الطقس فى الإمارات الاثنين

وذكر المركز فى نشرته اليومية أن الخليج العربى سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 01:09 والثانى عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 18:45 والثانى عند الساعة 00:00، لافتا إلى أن بحر عمان سيكون أيضاً خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:32 والثانى عند الساعة 08:02 والجزر الأول عند الساعة 14:21 والثانى عند الساعة 03:03 .

درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة فى دولة الإمارات الاثنين:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبى 27 19 95 50

دبى 28 20 95 45

الشارقة 28 16 90 45

عجمان 28 20 95 45

أم القيوين 27 16 90 45

رأس الخيمة 27 14 90 40

الفجيرة 28 20 75 35

العـين 27 15 95 40

ليوا 26 15 95 40

الرويس 25 17 95 55

السلع 26 17 90 50

دلـمـا 26 21 85 55

طنب الكبرى 27 22 80 50

طنب الصغرى 27 22 80 50

أبوموسى 27 22 80 50