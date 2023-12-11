تزامنا مع بدء الانتخابات.. السيسي يفرح رسميا ملايين من المصريين ويعلن عن قرار هو الأول من نوعه .. تفاصيل سارة

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الرياض - روايدا بن عباس - مع اقتراب نهاية العام ونهاية شهر ديسمبر يتساءل الموظفون والعاملين بالدولة في مصر عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر والتفاصيل المتعلقة بها وذلك بعد تحديد وزارة المالية للمواعيد الرسمية للصرف، من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 بالتفصيل إضافةً إلى تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2023.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة كل شهر ووفقًا لإعلان وزارة المالية سيكون موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر كما يلي:

يوم الأحد 24 ديسمبر: اليوم الأول لصرف مرتبات الموظفين.

يوم الاثنين 25 ديسمبر: اليوم الثاني لصرف المرتبات.

يوم الثلاثاء 26 ديسمبر: اليوم الثالث لصرف المرتبات.

زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2023

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي سابقاً عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث ستكون الزيادات كالتالي:

الدرجة الممتازة: 11 ألف جنيه.

الدرجة العالية: 9 آلاف جنيه.

الدرجة الأولى: 7 آلاف جنيه.

الدرجة الثانية: 6 آلاف جنيه.

الدرجة الثالثة: 5500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 5 آلاف جنيه.

الدرجة الخامسة: 4500 جنيه.

الدرجة السادسة: 4 آلاف جنيه.



أماكن صرف المرتبات

ينتظر الموظفين والعاملين بالدولة صرف مرتبات شهر ديسمبر والاستفادة من الزيادة في الحد الأدنى للأجور، مما يعزز الدعم المستمر للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ويعكس الاهتمام بتحسين ظروفهم المالية، وتصرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 من مختلف الأماكن حيث يمكن للموظفين الحصول على رواتبهم من خلال ما يلي:

فروع البنوك التجارية.

مكاتب البريد المصري.

بنك ناصر الاجتماعي.

منافذ فوري.