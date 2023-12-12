انت الان تتابع خبر "تحذير عاجل ل 5 دول عربية: كارثة قادمة من السماء تهدد حياة المخلوقات، ومحدش يخرج من بيته في هذا الأسبوع والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدمت نبوءة جديدة للبنانية الفلكية ليلى عبد اللطيف السوشيال ميديا، من خلال حلقة توقعات مدوية مؤخرا عن انقطاع الانترنت حول العالم، الأمر الذي لم يصدقه أحد من الجمهور.

هذا التوقع اثار الكثير من الجدل عند الجمهور، لتعود عبد اللطيف وتتحدث عن كوارث طبيعية تتوقع حدوثها خلال أيام في 5 دول عربية.

وقالت إن الرياح الشمسية قد تضرب بقوة وتصدر إشعاعات ذات تأثير كبير، خاصة في بعض دول الشرق الأوسط وأبرزها السعودية ومصر والعراق ولبنان والمغرب وسوريا.

وبعد اطلاق ليلى عبد اللطيف هذا التوقع، انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بانقطاع الإنترنت عن العالم بشكل كامل تزامنًا مع تحذير وكالة ناسا من عاصفة شمسية محتملة.

وحول حقيقة انقطاع الإنترنت حول العالم تشير هذه الأنباء إلى أن الانقطاع سيكون بسبب تأثير الرياح الشمسية على كوكب الأرض، مما يسبب مشاكل وأعطالا تؤثر على جميع شبكات الاتصالات اللاسلكية، بجانب الأقمار الصناعية وشبكات الكهرباء.

كما حذرت من أن انقطاع الإنترنت عن العالم ربما يستمر لعدة أشهر، فالكابلات التي تربط القارات والمحيطات تحت البحر قد تكون معرضة للتلف، حال حدوث عاصفة شمسية شديدة.

وتعرف العواصف الشمسية الشديدة بأنها انفجار ضخم من الرياح الشمسية وغيرها من بلازما النظائر الخفيفة، والمجالات المغناطيسية التي ترتفع فوق الهالة الشمسية، ويمكن أن تسبب أضرارا للشبكات الكهربائية، ما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة.

وانقطاع الإنترنت على مستوى العالم، هو مجرد شائعة أثيرت عدة مرات قبل سنوات، فالعواصف الشمسية التي يمكن أن تصل لهذه الشدة نادرة الحدوث؛ فضلًا عن أنه تم تسجيل عواصف قليلة من هذا النوع في التاريخ الحديث وفقًا لمجلة «livescience» العلمية.