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قصة اغرب من الخيال.. فتاة مغربية شديدة الجمال تزوجت من رجل سعودي ثري.. وبعد الزواج حدثت المفاجأة التي قلبت حياتها راسا على عقب

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الرياض - روايدا بن عباس - تقدمت فتاة سعودية بسؤال إلى والدها في فيديو، حيث استفسرت عن سبب اختياره للزواج من والدتها المغربية.


في المقطع المصور، يظهر الفتاة وهي تسأل والدها قائلة: “لماذا قررت الزواج من والدتي المغربية؟”. ورد عليها والدها قائلاً: “الآن أمك تحمل الجنسية السعودية، سواء كانت مغربية أو سعودية، فهذا قدر ونصيب”.


وأضاف الوالد: “كان الزواج بناء على الحب والتعرف المتبادل، وبعد ذلك نشأت المحبة بيننا، وأنا سعيد لأنني تعرفت عليها”، واستشهد بآية قرآنية قائلاً: “وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتتعارفوا”.

وأواصل الوالد تمجيد صفات زوجته، مشيرًا إلى أنها ذات أخلاق عالية وجمال داخلي، مؤكدًا أنها جميلة بسبب أخلاقها وذكاءها.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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