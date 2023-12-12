انت الان تتابع خبر تحذير قوي: ليلى عبد اللطيف تكشف توقعات صادمة للحظة صفرية قد تهدد إسرائيل بالكارثة الكبرى والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توقعات الفلكية ليلى عبد اللطيف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي توقعات سابقة للفلكية ليلى عبد اللطيف، التي تنبأت فيها بحرب كبرى يشنها حزب الله على إسرائيل في نهاية عام 2023. هذه التوقعات أثارت الكثير من الجدل وأصبحت محور اهتمام العديد من المتابعين.

تصريحات وزير الخارجية الإيراني

تأتي هذه التوقعات بعد تصريحات وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الذي أكد على ضرورة أن تتوقف إسرائيل فوراً عن جرائم الحرب التي ترتكبها في قطاع غزة. وأشار الوزير إلى أن الأوان قد فات وأن العقوبات ستكون وشيكة إذا لم تتوقف إسرائيل عن انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

سيناريوهات تصعيدية قوية

وأضاف عبداللهيان، خلال إيجاز صحفي في بيروت بعد لقائه الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أن حزب الله أعد عدة سيناريوهات تصعيدية قوية قد تؤدي إلى تغيير خارطة الأراضي المحتلة. وأشار إلى أن تلك السيناريوهات ستسبب زلزالاً في إسرائيل وستجعلها تواجه عواقب وخسائر جسيمة.

تاريخ دقيق لتوقعات ليلى عبد اللطيف

توقعات الفلكية ليلى عبد اللطيف لها تاريخ طويل من التوقعات الدقيقة. وقد سبق وأن توقعت الأحداث الجارية في فلسطين بدقة. وبناءً على سجلها الناجح، فإن توقعها بحرب كبرى في نهاية عام 2023 يجعلها تستحق الاهتمام والنظر بجدية.