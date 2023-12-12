انت الان تتابع خبر مفاجاة كبرى وبشرى سارة.. تسهيلات كبرى وغير مسبوقة من الامارات لمن يرغبون بالحصول على الجنسية الامارتيه.. إليكم التفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الإمارات تتمتع باقتصادها القوي، والنظام الطبي الممتاز، بالإضافة إلى التعليم ذو الجودة العالية، مما يقوي من أهمية الحصول على الجنسية الإماراتية، وقد عمدت الحكومة الإماراتية على القيام بتعديل بعض الشروط الخاصة بلوائح الاتحاد التنفيذية المتعلقة بالحصول على الجنسية الإماراتية وجواز السفر الإماراتي.

الفئات المستحقة للجنسية الإماراتية



1-المستثمرين:

على الفرد المستثمر الراغب في الحصول على الجنسية الإماراتية أن يكون مالك لعقار في دولة الإمارات.

2-الأطباء:

أما بالنسبة للطبيب فعليه أن يكون ضمن طاقم طبي متخصص في مجال طبي فريد ومطلوب وذو أهمية.

الحصول على عضوية في أحد المنظمات المرموقة في مجال التخصص.

الإشتراك في البحوث والدراسات ذات القيمة العلمية في مجال التخصص.

لا تقل خبرة الطبيب العلمية عن عشرة سنوات.

3-العالم/ الباحث:

لكي يحصل العالم على الجنسية الإماراتية عليه أن يكون عالم نشط في مجاله في مركز البحث العلمي أو في الجامعة أو في القطاع المنتمي إليه.

لا تقل فترة خبرته العلمية عن عشرة أعوام في مجاله.

وجود إسهامات في مجاله العلمي.

حصوله على جوائز علمية قيمة، أو وجود تأمين للبحث بقيمة كبيرة خلال العشر سنوات الماضية.

3-المخترعين:

يجب الحصول على شهادة براءة اختراع أو العديد من الشهادات الموثوقة والمعتمدة من وزارة الإقتصاد في الدولة، أو من أي من الجهات العالمية التي تمثل قيمة مضافة لاقتصاد الإمارات.

الحصول على شهادة / رسالة توصية مختومة من وزارة الاقتصاد.



4-الموهوبين والفنانين والمثقفين:

أن يكون الشخص ضمن فئة المواهب في أحد المجالات التي لها الأولوية في الإمارات.

الحصول على جوائز عالمية في مجال التخصص.

ضوابط الحصول على الجنسية الإماراتية



هل الامارات تجنس المواليد؟

لحصول الطفل على الجنسية الإماراتية فيجب على الأم أن تكون قد قضت مدة لا تقل عن ست سنوات على إقامتها في الإمارات وتاريخ ولادة الطفل، ويجب أن تكون الأم حاصلة على الجنسية الإماراتية منذ طفولتها أي أن تكون الام مواطنة إماراتية بالفعل حتى تتمكن من إعطاء الجنسية الإماراتية لأبنائها.

هل شراء عقار في دبي يمنح الاقامة؟

نعم، وفقا لقانون التأشيرات والاستثمار العقاري في الإمارات يمكن أن يكون شراء عقار في إمارة دبي مؤشر لحصول الفرد على الجنسية الإماراتية، ولكن يجب أن تكون قيمة العقار عند شرائه تساوي مليون درهم إمارتي، كما يمكن للأفراد الذين قاموا بشراء عقار أن يكونوا بمثابة الكفيل لذويهم.

كم سعر الاقامة في الامارات 2023؟

تأشيرة الإقامة في الإمارات للسنة الواحدة تساوي 195 درهم إماراتي تقريباً، وتأشيرة الإقامة لمدة سنتين متواصلتين تصل إلى مبلغ 295 درهم، وتكلفة تأشيرة الإقامة لمدة ثلاث سنين في الإمارات تساوي 395 درهم.