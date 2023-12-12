انت الان تتابع خبر عاجل الارصاد الاردنية تحذر من حالة طقس في الساعات القادمة.. أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب هذه المناطق خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تُظهر صور الأقمار الاصطناعية في مركز "طقس العرب"، تأثر قطاع غزة بسحب ركامية تترافق مع هطول متوسط إلى غزير للأمطار في بعض المناطق، مما يعمل على ارتفاع منسوب المياه على الطرقات أحياناً.

تشير التوقعات إلى تأثر الأردن الليلة بمنخفض جوي من الدرجة الثانية، وذلك بحسب موقع "طقس العرب".

ويكون الطقس باردا وغائما، مع هطول الأمطار على فترات في أجزاء مختلفة من المملكة، كما تهطل زخات رعدية من الأمطار في أجزاء من شمال المملكة وأجزاء من السلط وغرب عمان خلال ساعات الليل الاولى، ومع ساعات ما بعد منتصف ليلة الثلاثاء/الأربعاء تهطل الأمطار على فترات بحيث تشمل مناطق مختلفة من المملكة. وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط أثناء الليل المتأخر فوق المرتفعات الجبلية، مع توقعات بتشكل الضباب أثناء الليل المتأخر وفي الصباح الباكر من الأربعاء.

ويطرأ الأربعاء انخفاضا واضحا على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا بشكل عام، كما تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا مع هطول الأمطار بين الحين والآخر،

وتكون الأمطار غزيرة لفترات وجيزة خاصة في المرتفعات الجبلية الجنوبية، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية مع ساعات الظهيرة والعصر ومثيرة للموجات الغبارية الكثيفة في المناطق والطرق الصحراوية كافة.



وفي ساعات الليل، يكون الطقس باردا وغائما، مع هطول الأمطار بشكل محلي ومتفرق، كما يتوقع تشكل الضباب في أجزاء واسعة من السهول الشرقية والبادية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، مع هبات نشطة أحياناً.