انت الأن تتابع خبر قبل إيداعه بلحظات قليلة.. حساب المواطن يصدم جميع المستفيدين بقرار عاجل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حساب المواطن هو برنامج حكومي رسمي، أطلقته المملكة العربية السعودية عام 2017، وكان الهدف منه هو صرف تعويضات للأسر التي قد يلحقها ضرر من توسعات المملكة الاقتصادية من الفئات المحدودة والمتوسطة الدخل، وقبل ساعات من ايداع حساب المواطن الدفعة 73 لشهر ديسمبر، البرنامج يصدر توضيحات هامة وفق ما نوضحه بفقرات المقال.

الأخيرة، وذلك وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أكتوبر الماضي.



قبل ساعات من ايداع حساب المواطن

ورد تساؤل من أحد مستفيدي البرنامج والمؤهلين للدورة 73، أأنه وصلت رسالة تفيد بأن الدفعة تحت الإجراء للصرف، وقد أوضح البرنامج أنه هذا يعني أن مبالغ ورواتب شهر ديسمبر تم إيداعها في انتظار قرار الصرف يوم الأحد القادم، مع أول دوام بداية الأسبوع.

ورد تساؤل من أحد مستفيدي البرنامج والمؤهلين للدورة 73، أأنه وصلت رسالة تفيد بأن الدفعة تحت الإجراء للصرف، وقد أوضح البرنامج أنه هذا يعني أن مبالغ ورواتب شهر ديسمبر تم إيداعها في انتظار قرار الصرف يوم الأحد القادم، مع أول دوام بداية الأسبوع.



اعتراض أهلية الدفعة 73

يتمكن الغير مؤهلين للحصول على راتب الدفعة 73 من تقديم اعتراض على نتائج الأهلية عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى المنصة



ثم الضغط على تسجيل دخول.

بعد ذلك اختيار الأهليات من القائمة الرئيسية.

إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم النقر على الدفعة الجديدة التي تم رفضها.

الضغط على تقديم شكوى.

تسجيل الشكوي وإضافة أسباب الاعتراض.

الضغط على تقديم الطلب.