انت الأن تتابع خبر خطوات بسيطة لإلغاء تأشيرة الخروج النهائي - الجوازات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خطوة تعزز من مرونة إدارة شؤون العمالة في المملكة، أصدرت الإدارة العامة للجوازات بياناً يحدد آلية جديدة للتعامل مع تأشيرات الخروج النهائي، ووفقاً للإجراءات المبسطة التي تم الإعلان عنها، بإمكان الأفراد الآن إبطال تأشيرة الخروج النهائي إلكترونياً عبر منصة "أبشر أعمال"، حيث تتطلب العملية صلاحية هوية المقيم للمتقدم، كما تم تأكيده من خلال تفاعل الجوازات مع تساؤلات المستفيدين على "تويتر".

التفاصيل التي أرفقتها الجوازات تشير إلى أن القواعد والضوابط التي تحكم إلغاء تأشيرة الخروج تتضمن أموراً مثل عدم تجاوز العمالة المنزلية وغير المنزلية للعدد المئة، وضرورة خلو سجل العامل من أي مخالفات مرورية، بالإضافة إلى تأكيد على أهمية صلاحية جواز السفر لمدة لا تقل عن 60 يوماً.

فيما يتعلق بنقل خدمات العمالة المنزلية، أوضحت الإرشادات أن المسار يتضمن موافقة صاحب العمل الحالي والجديد والعامل المنزلي نفسه، وذلك من خلال منصة "أبشر" خلال فترة لا تزيد عن سبعة أيام، ويتطلب الإجراء أيضاً عدم وجود مخالفات مرورية للطرفين، وألا يكون العامل مسجلاً كمتغيب عن العمل، وأن لا يتجاوز عدد مرات نقل الخدمات أربع مرات.

تتضمن الآلية خطوات منظمة تبدأ بتقديم طلب نقل الخدمات من قبل صاحب العمل، وتحديد العامل المراد التنازل عنه، وصولاً إلى موافقة العامل والتواصل مع صاحب العمل الجديد، وتنتهي بمراجعة الجوازات لإتمام تسليم واستلام الهويات المقيمة، كما تشدد الإدارة على ضرورة سداد الرسوم المتعلقة بالخدمة لضمان سلاسة النقل.