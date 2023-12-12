انت الان تتابع خبر الحذر الحذر.. العرافة ليلى عبد اللطيف تقلب السوشيال ميديا رأساً على عقب بتوقعات مجنونة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قلبت العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف السوشيال ميديا راسا على عقب بتوقعاتها المجنونة والتي ارتعب الجميع منها.

ليلى عبد اللطيف اثارت القلق بعدما كشفت أن الفترة القادمة ستكون قاسية وعلى الجميع الحذر وآخذ الحيطة بشكل كبير.

وقالت ليلى عبد اللطيف أن موعد حدوث الكارثة قد بدأ باضطرابات سياسية في العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مع احتمال وقوع مزيد من الخسائر البشرية والمادية.

وحذرت ليلى عبد اللطيف من كوارث طبيعية، وبكت من شدة الخوف بعدما كشفت عن وقوع زلازل وفيضانات وجفاف وظهور أمراض جديدة أو متحورة.

وتوقعت شروق شمس السلام في السودان بعد كل المصاعب والمعاناة في المرحلة القادمة وبوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة والإعلام يتجه إلى مدينة تكساس.

وقالت أن الأنظار ستتجه نحو إيلون ماسك، كما تتجه إلى بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة.

وتنبأت باستمرار الاضطرابات السياسية، مع إمكانية حدوث تغييرات في الحكومة وتصاعد التوترات الأمنية، مع احتمال وقوع هجمات ارهابية وعلى الجميع الهروب من المناطق المشبوهة.