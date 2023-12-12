لهذا السبب.. إعلان جديد بشأن إيقاف تجديد الإقامات لكل الوافدين.. تعرف على التفاصيل

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الرياض - روايدا بن عباس - في إطار الجهود الرامية لتوفير بيئة عمل تساعد على تحفيز كلاً من المواطنات والمواطنين وتعزيز مشاركتهم في التطوير الاقتصادي مساهمتهم في سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن بدء توطين منافذ البيع وذلك في سبعة أنشطة اقتصادية، موضحةً أن المرحلة الأولى قد بدأت في مختلف مناطق المملكة بداية من الثاني عشر من شهر يونيو الماضي الموافق 1444/11/23 هجرية

واوضحت الوزارة أنهم سيتم توطين منافذ بيع معدات ومواد التغليف، منافذ بيع لوازم الصيد والرحلات، منافذ بيع العربات الكهربائية ومعدات التموين، بالإضافة إلى بيع أجهزة تنقية المياه ومعدات الملاحة، كذلك منافذ بيع المصاعد، أيضًا منافذ بيع أدوات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى منافذ بيع العشب الصناعي.

ومن أبرز المهن في تلك الأنشطة هي مدير فرع، أمين صندوق، مشرف،، أيضا خدمة عملاء، كذلك محاسب عملاء وزبائن، وبالتالي سوف يتم توفير حوالي 12 ألف فرصة عمل للمواطنين من الجنسين.



توطين تلك المنافذ خاصة في هذه الأنشطة يأتي في إطار تعاون كلا من وزارة الموارد البشرية ووزارة التجارة، بينما تعاونت وزارة التجارة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. بالإضافة إلى الهيئة السعودية للمواصفات القياسية والجودة من أجل توطين منافذ خدمة الفحص الدوري للسيارات هذا يشمل مرحلتين: المرحلة الأولى تكون بنسبة 50٪ بينما المرحلة الثانية تكون بنسبة 100٪ .



مساعد مدير، مشرف مالي، بالإضافة إلى مهنة مدير موقع، ومشرف موقع، بالإضافة إلى فني فحص، رئيس مسار، كذلك فني صيانة، مساعد فني فحص، مدخل بيانات وفني استعلامات، أيضًا مدير جودة وسوف يوفر هذا التوطين أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل للمواطنين، وبالتالي سوف يتم توظيف عدد هائل من السعوديين.

وقد أكدت الوزارة على تقديم حزمة من الدعم والتحفيز من أجل مساندة مؤسسات القطاع الخاص من أجل العمل على توظيف السعوديين تشمل ما يلي:

دعم عملية جذب العاملين والبحث عن الأشخاص المناسبين،



دعم عملية الاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى خدمة دعم التأهيل والتدريب وكذلك طرق الاستفادة من جميع برامج دعم وتعزيز التوطين التي أتاحتها المنظومة، وبرامج التوظيف من خلال صندوق التنمية البشرية.



كم مبلغ دعم توطين؟

يتراوح مبلغ دعم التوطين ما بين 30٪ حتى 50٪ ذلك من الراتب الشهري بحد أقصى يصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي، لكن لابد أن تكون الوظيفة من الوظائف التابعة لبرنامج التوطين.

كيف اسجل في توطين؟

يتم التسجيل في برنامج توطين من خلال تسجيل الدخول إلى حساب المفوض الرسمي للمنشأة، ثم انقر على برامجنا، من القائمة المنسدلة أمامك اضغط بعد ذلك على توطين، ثم انقر على طلبات دعم الأجور.