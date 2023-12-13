انت الان تتابع خبر ابكى الجميع.. لن تصدق ما فعلته الملكة رانيا العبدالله مع طفل فلسطيني مريض في المستشفى.. ستصاب بالذهول من هذا التصرف والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تتفاقم الأحداث في غزة يومًا بعد يوم ومن أكثر الأفعال الشنيعة التي يمارسها الاحتلال، هو قصف المستشفيات وتوقف الإمدادات عن جميع المشافي مما جعلها تتوقف عن قدرتها على علاج الأطفال والكبار،

وعلى سبيل المثال قد توقف المشفى الخاص بعلاج مرضى السرطان ومن هنا قامت المملكة الأردنية باستقبال دفعة من الأطفال المصابين لاستكمال علاجهم في مركز الحسين المتخصص، وبعد حدوث ذلك قد قامت الملكة رانيا بالذهاب شخصيًا إلى المركز للاطمئنان على الأطفال.

زيارة الملكة رانيا لمركز السرطان

قد تم نقل عدد من الأطفال الفلسطينيين من غزة إلى الأردن لتلقي العلاج ضد مرض السرطان، وكانت هذه أول دفعة من إجمالي 41 طفل سوف يتم نقلهم في الفترة القادمة،

وقد وجدت زيارة الملكة رانيا عقيلة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، تفاعلًا كبيرًا من قِبل الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي تقديرًا لدعمها المستمر للمرضى وغيرهم.

وقد قامت الملكة رانيا بـ الاطمئنان على الأطفال والتأكد من توفر جميع الاحتياجات، بالإضافة إلى ما يمكن تقديمه لهم لدعم صحتهم النفسية والجسدية.

الملكة رانيا والطفل الفلسطيني

من أكثر المشاهد المؤثرة التي حصدت ملايين المشاهدات خلال فترة قصيرة، هو مقطع فيديو قصير قد قامت الملكة بنشره عبر حسابها الشخصي على منصة“إنستجرام”

والذي يتضمن ظهورها برفقة طفل صغير مُصاب وهي تلعب معه مما دل على مدى الانسجام بينهما كأنهما أصدقاء، وقد عكس هذا المقطع مدى رقة الملكة رانيا ومؤازرتها لهؤلاء الأطفال دون أي تكلف، ذلك بالإضافة إلى أنه دلالة على قوة الأطفال أنفسهم ومدى مقاومتهم لجميع الأحداث التي يمرون بها.