معجزة من رب السماء.. هذه العشبة الموجودة في السعودية تطهر القولون وتخلصك من اخطر 5 أمراض فتاكه

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الرياض - روايدا بن عباس - من أكثر النباتات العشبية التى تستخدم بغرض طبي وعلاج المشكلات الصحية وبالرغم من ذلك فهناك عدد كبير من الأشخاص لا يعرفونها .

نكشف لكم فى هذا لتقرير أهم المعلومات عن البردقوش سواء من زاوية الفوائد أو الأضرار أو الاحتياطات اللازمة .

سواء عند إضافته مع الطعام أو تناوله كمشروب دافئ وذلك وفقا لما جاء فى موقع “healthbenefitstimes ” .



صحة القلب

البردقوش مفيد جدا لصحة القلب والأوعية الدموية فهو مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على حماية القلب وكذلك الأعضاء الرئيسية الأخرى من الأمراض، كما أنه يعمل على إرخاء وتوسيع الأوعية الدموية مما يساعد على خفض مستويات ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعي.

يساعد استنشاق الزيت العطري سواء بشكل مباشر أو من الناشر على تهدئة الجهاز العصبي بالجسم مما يساعد على توسيع الأوعية الدموية، وله تأثير إيجابي على القلب من خلال خفض ضغط الدم وتقليل الضغط على القلب.



يخفض ضغط الدم المرتفع

فعال في خفض ضغط الدم المرتفع دون تغيير معدل ضربات القلب، وتتمثل إحدى طرق القيام بذلك عن طريق استرخاء الأوعية الدموية بحيث يتدفق الدم من خلالها بسهولة.

يحتوي البردقوش على خصائص مدرة للبول مما يزيد من إنتاج البول بالإضافة إلى تواتر التبول نتيجة لذلك يتم التخلص من الماء الزائد والأملاح والسموم من النظام، هذا يساعد في خفض ضغط الدم.



صحة العظام

بانتظام يحسن قوة وصحة العظام توفر هذه العشبة المدهشة حوالي 520٪ من المدخول اليومي الموصى به من فيتامين ك، وهو عنصر غذائي يساهم في نمو عظام صحية ويلعب فيتامين K دورًا رئيسيًا في بناء كتلة العظام من خلال تعزيز النشاط العظمي في العظام من خلال المساعدة في بناء عظام قوية، يساعد هذا الفيتامين في منع ظهور اضطرابات العظام مثل هشاشة العظام.



مرض السكري

يمنع البردقوش بجانب الأعشاب الأخرى مثل إكليل الجبل والأوريجانو بشكل فعال بعض الإنزيمات التي تعمل على تحسين تحمل الأنسولين.

تخثر الدم ويمنع فقر الدم

البردقوش مصدر ممتاز لفيتامين ك الضروري لتخثر الدم الطبيعي ويعد الفقد المفرط للدم أحد العوامل المؤدية إلى فقر الدم كما أن التخثر يساعد على منع النزيف الغزير.

يمتلك البردقوش نسبة عالية من الحديد وهو عنصر غذائي آخر ضروري لإنتاج الهيموجلوبين مما يساعد في تحسين مستويات الطاقة لديك وكذلك في تحسين أداء مختلف أعضاء الجسم.

تسكين الآلام

زيت البردقوش العطري علاج ممتاز لآلام العضلات والتشنجات والصداع الناتج عن التوتر فقط امزج بضع قطرات مع الزيت الحامل وقم بتدليكه في الأجزاء المصابة من جسمك للحصول على راحة فورية.



صحة الجهاز الهضمي

تعمل أوراق البردقوش كمنشط مهدئ يساعد على تحسين أداء الجهاز الهضمي ويحسن شهيتك ويعزز الهضم عن طريق تحفيز إنتاج اللعاب والإنزيمات الهاضمة ويساعد البردقوش في منع مشاكل الجهاز الهضمي المختلفة بما في ذلك انتفاخ البطن والمغص والإمساك وعسر الهضم والتهابات المعدة، ووجد أن تناول مشروب البردقوش بانتظام يساعد الناس على التعامل مع اضطرابات الأكل.



تحسين المناعة

البردقوش يزيد المناعة بسبب وجود العناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين سي ، وكلاهما يعمل كمضادات أكسدة قوية، و يقوي فيتامين سي جهاز المناعة عن طريق زيادة عدد خلايا الدم البيضاء التي تحمي الجسم من هجوم الغزاة الأجانب مثل البكتيريا والفيروسات و يلعب فيتامين أ دورًا مهمًا في دعم الأداء الصحي لجهاز المناعة.



صحة الجهاز العصبي

البردقوش من الأعشاب القليلة التي تدعم الأداء الفعال للجهاز العصبي وتحسين العناصر الغذائية الموجودة في العشب نشاط الدماغ وتساعد على منع تلف الخلايا العصبية كما أن زيت البردقوش العطري يعمل على تهدئة وتهدئة العقل وتخفيف الاضطرابات مثل القلق والتوتر والاكتئاب و تستخدم في علاج الخرف ومرض الزهايمر.



مشاكل في الجهاز التنفسي

يمكن أيضًا استخدام زيت البردقوش العطري لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي وأعراض التهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد والإنفلونزا وله خصائص طاردة للبلغم يمكن أن تساعد في تخفيف المخاط والبلغم في الجهاز التنفسي وجرب استنشاق الزيت مباشرة من الزجاجة أو وضع بضع قطرات منه على الخدين وتحت أنفك.



التوتر والقلق

يعد البردقوش علاجًا ممتازًا للتخلص من التوتر والقلق خاصة الزيت العطري والعديد من الزيوت العطرية لها تأثير مماثل وتمثل بديلاً طبيعيًا رائعًا للعديد من الأدوية الموصوفة الشائعة.

يمكنك إما نشره في جميع أنحاء المنزل واستنشاق أبخرته أو تخفيفه بزيت ناقل لعمل تدليك يخفف التوتر من خلال المساعدة في تخفيف التوتر والقلق ، يمكن أن يساعد زيت البردقوش العطري أيضًا في تحسين نوعية نومك وضمان حصولك على ليلة أكثر راحة.

يعالج البرد والسعال

البردقوش علاج قديم لعلاج نزلات البرد والأنفلونزا والسعال ويعمل كطارد للبلغم ويساعد على تفكيك البلغم والمخاط ، مما يساعد في طرده و يحتوي الصابونين الموجود في هذه العشبة على خصائص مزيلة للاحتقان ويساعد في تخفيف الاحتقان في الجيوب الأنفية والصدرمما يوفر راحة كبيرة.

صحة المرأة

يمكن أن يساعد في استعادة توازن الهرمونات الأنثوية وتنظيم الدورة الشهرية وتخفيف العديد من الأعراض المألوفة التي تظهر على النساء خلال فترة الدورة الشهرية ويمكن أن يساعد في علاج الأعراض المصاحبة لانقطاع الطمث.

ويستخدم لمساعدة الأمهات المرضعات على إنتاج المزيد من الحليب.

صحة الجلد

تستخدم أوراق البردقوش والزيوت الأساسية التي يتم الحصول عليها منه في العديد من منتجات البشرة مثل المستحضرات والكريمات والصابون، وهذه العشبة مليئة بمضادات الأكسدة والتي يمكن أن تساعد في منع ضرر الجذور الحرة.

يعد وضع مزيج من زيت البردقوش العطري وزيت الزيتون أو زيت جوز الهند طريقة رائعة لمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والبقع الداكنة والخطوط الدقيقة.

البردقوش مطهر طبيعي وبالتالي يستخدم كعلاج لمختلف الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والبثور والطفح الجلدي والصدفية والأكزيما كما أن الخصائص المطهرة لهذه العشبة تجعلها فعالة في علاج الجروح والوقاية من العدوى ويحتوي البردقوش على خصائص مضادة للفطريات مما يساعد في منع الالتهابات الفطرية مثل قدم الرياضي.



ضد الشخير

يساعد البردقوش كزيته في القضاء على الشخير حيث يقوي الجهاز التنفسي ويهدئ الحنجرة. الرائحة تخترق الجسم وتؤثر على الشعب الهوائية.

صحة الشعر

يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت البردقوش العطري إلى مكيفاتك العادية أو الشامبو للمساعدة في تقوية الشعر وتحسين المظهر ويمكن أن يقوي زيت البردقوش العطري البصيلات مما يعني أن شعرك يجب أن ينمو مرة أخرى أقوى وأكثر صحة.

يحتوي الزيت على خصائص مضادة للفطريات مما يجعله خيارًا طبيعيًا جيدًا لعلاج مشاكل فروة الرأس الشائعة مثل قشرة الرأس كما تنبعث منه رائحة رائعة لذا جربها.

يحافظ على الشباب

البردقوش مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية التي لها تأثيرات قوية مضادة للأكسدة وأحد العوامل الرئيسية التي تسبب الشيخوخة المبكرة هو أكسدة الخلايا التي تسببها الجذور الحرة في الجسم. تساعد مضادات الأكسدة في حماية الخلايا والحمض النووي من التلف الذي تسببه هذه الجذور الحرة.

يحسن النوم بشكل أفضل

زيت البردقوش الأساسي علاج رائع للأشخاص الذين يعانون من الأرق حيث أن له القدرة على تهدئة وتهدئة العقل ويمكن أن يحرر عقلك من التوتر والتوتر ويوفر تأثيرًا مهدئًا فبضع قطرات من زيت البردقوش العطري على الوسادة هي كل ما تحتاجه لتنعم بنوم هانئ.

التهاب الجيوب الأنفية

يعد التهاب الجيوب الأنفية من أكثر المشكلات الشائعة فى أوقات تغيرالفصول لذا انقع ملعقة كبيرة من أوراق البردقوش المجففة في كوب من الماء لمدة 10 دقائق وتناوله مرتين يوميا لكن لفترة مؤقتة.



الرغبة الجنسية

لعلاج الضعف عند الرجال يمكن تناول نصف كوب مغلي من أزهار البردقوش وأوراقه بشكل متكرر حيث يعمل على زيادة الرغبة الجنسية وتنشيط الدورة الدموية.

أضرار البردقوش

من الأعشاب المفيدة جدا للصحة ولكن عندما يؤخذ لفترة طويلة جدا أو بكميات كبيرة فإنه يسبب بعض الأضرار الصحية .

غير آمن عند استخدامه على المدى الطويل أو عند وضعه على العين أو الجلد كبردقوش طازج وهناك بعض الأدلة على أن البردقوش يمكن أن يسبب السرطان إذا تم استخدامه على المدى الطويل.

الطازج إلى تهيج العين أو الجلد، لذا يجب تجنب وضعه في هذا المكان.

وإليكم أهم الاحتياطات والتحذيرات الخاصة باستخدام البردقوش:

الحمل والرضاعة : من غير الآمن استخدام البردقوش بكميات طبية إذا كانت المرأة حاملا و قد تبدأ الشهرية ويهدد ذلك الحمل.

لا يعرف الكثير عن سلامة استخدام البردقوش بكميات طبية إذا كنت مرضعة والبقاء على الجانب الآمن وتجنب الاستخدام.

الأطفال : لا تعطي البردقوش للأطفال بكميات طبية ومن المحتمل أنها غير آمنة بالنسبة لهم.

اضطرابات النزيف : قد يؤدي تناول كميات طبية من البردقوش إلى إبطاء التجلط وزيادة فرص الإصابة بالكدمات والنزيف لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزيف.

معدل ضربات القلب البطيء (بطء القلب): قد يؤدي استخدام كميات طبية من البردقوش إلى إبطاء ضربات القلب. قد تكون هذه مشكلة في الأشخاص الذين لديهم بالفعل معدل ضربات قلب بطيء.

حساسية من الريحان والزوفا والخزامى والنعناع والأوريجانو والمريمية : يمكن أن يسبب البردقوش ردود فعل تحسسية لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه هذه النباتات وأعضاء آخرين من عائلة Lamiaceae من النباتات.

داء السكري : قد يؤثر البردقوش على مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري عند استخدامه بكميات طبية. راقب علامات انخفاض نسبة السكر في الدم وراقب نسبة السكر في الدم بعناية إذا كنت تعاني من مرض السكري واستخدم البردقوش طبيًا.

انسداد الجهاز الهضمي : يسبب البردقوش "احتقان" في الأمعاء عند استخدامه بكميات كبيرة طبية وقد يسبب هذا مشاكل في الأشخاص الذين لديهم انسداد في الأمعاء.

القرحة : قد يزيد البردقوش من إفرازات المعدة والأمعاء عند استخدامه بكميات كبيرة وهناك قلق من أن هذا قد يؤدي إلى تفاقم القرحة.

أمراض الرئة : قد يزيد البردقوش من إفرازات السوائل في الرئة عند استخدامه بكميات كبيرة وهناك قلق من أن هذا قد يؤدي إلى تفاقم حالات الرئة مثل الربو أو انتفاخ الرئة.

النوبات : هناك قلق من أن استخدام كميات طبية من البردقوش قد يزيد من خطر النوبات.