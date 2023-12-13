انت الان تتابع خبر عاجل.. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يصدم محمد بن زايد ببيان عاجل.. ما قاله فاجأ جميع الامارتيين والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورًا من الجانب الإماراتي في منفذ البطحاء الذي يربطها بالسعودية، أظهرت مئات الشاحنات المكدسة، وذلك بعد أقل من شهر على أزمة مماثلة. حيث يحذر سائقو الشاحنات من أن المواد التي تحملها قد تتلف بسبب درجات الحرارة، كونها تحمل موادًا غذائية وأدوية وإلكترونيات وسيارات.



وأوضح ناشطون أن أحد سائقي الشاحنات قد توفي بسبب ما يتعرضون له من ظروف، إضافة إلى أن السائقين الآخرين يتضورون جوعًا بسبب هذا الحصار الذي يطالونه.

بدورهم اتهم سعوديون، دولة الإمارات بتهريبها للمخدرات والمواد السامة إلى المملكة، حيث نشر مغردون سعوديون مقاطع فيديو قالوا إنها لعملية إحباط محاولة تهريب أكثر من 10 ملايين حبة كبتاغون قادمة من الإمارات إلى السعودية.



فيما اعتبر محللون أن هذه الخطوة من السعودية ليست سوى رسالة مباشرة منها إلى الإمارات، بعد توتر العلاقات بين الدولتين، خصوصًا وأن المنفذ قد شهد تكدسًا مماثلًا في بداية مارس الماضي. مستدلين بأن قادة البلدين لم يهنئا بعضهما بمناسبة حلول شهر رمصان المبارك، على غير العادة.



جدير بالذكر أن السعودية والإمارات تعيشان حالة من الخلافات على قضايا مختلفة مثل قضية اليمن والنفط، الأمر الذي يجعل من افتراض حدوث أزمة قادمة بين البلدين ممكنًا جدًا، على غرار الأزمة التي حدثت بينهما وقطر.