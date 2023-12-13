انت الان تتابع خبر مصير مصر مكشوف: ليلى عبد اللطيف تنقلب الموازين وتكشف عن مفاجآت هائلة بعد الانتخابات والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - صدمت عالمة الفلك العبقرية ليلى عبد اللطيف الجمهور المصري بعدما كشفت ماسيحدث بعد الانتخابات الرئاسية القائمة في مصر.

وفجرت ليلى عبد اللطيف مفاجأة مع اقتراب عام 2023 من نهايته، حيث أكدت تنبؤها بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

كما شملت توقعاتها لمصر استقرارا في الوضع الاقتصادي، مع انخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة.

كما توقعت استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مع احتمال وقوع مزيد من الخسائر البشرية والمادية، اضطرابات سياسية في العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة.

كم توقعت حدوث بعض الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والفيضانات والجفاف، وظهور أمراض جديدة أو متحورة، اختراعات جديدة، مثل تطور الذكاء الاصطناعي، شروق شمس السلام في السودان بعد كل المصاعب والمعاناة خلال المرحلة المقبلة.