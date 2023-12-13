انت الان تتابع خبر "اكتشفوا العشبة الجهنمية المعجزة التي تقضي على السرطان والجلطات والدهون الثلاثية في الشتاء! واحصلوا على دواء سحري جبار للسرطان والتخلص الجذري من ألم وتقرحات المعدة." والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فوائد بقلة الرجلة تعتبر بقلة الرجلة نبتة برية تنمو وسط الحشائش في مزارع الوادي الجديد ولم يتدخل الإنسان في زراعتها. تعتبر هذه النبتة من النباتات "الكيميائية" التي تساعد بشكل كبير في قتل السرطان وتقضي نهائياً على الكوليسترول. تعرف أيضًا باسم "البقلة" أو "الفرفحينا". هذه النبتة هي نوع من الأعشاب البرية التي تنمو وحدها في الطبيعة وتحمل موادًا كيميائية وموادًا مخاطية تستخدم في العلاجات الطبية لأخطر الأمراض.

، من المرجح أن يحقق مواليد برج الأسد ثروة كبيرة طال انتظارها، كما أن ثقتهم بأنفسهم وتصميمهم يدفعهم نحو تحقيق أهدافهم 798.00، ما يمكنهم من التغلب على العقبات واغتنام الفرص.

علاج السرطان ببقلة الرجلة

تشبه بقلة الرجلة إلى حد كبير في نبتها عرش البطيخ بأوراقها الصغيرة والعريضة والسميكة. يمكن تناولها نيئة أو تخريطها مثل الملوخية والسبانخ ويمكن طهيها وتناولها مع العيش. تكثر بقلة الرجلة في حقول الوادي الجديد وتنمو بشكل عشوائي في فصل الصيف. تساعد هذه النبتة على منع تصلب الشرايين وأمراض القلب والسرطان. تعتبر البقلة معروفة في الطب الصيني التقليدي وتستخدم لعلاج العديد من الأمراض الخطيرة.

فوائد بقلة الرجلة للصحة

يقول المهندس بخيت عبد السلام، مدير الإدارة الزراعية ببلاط، إن بقلة الرجلة هي نبتة خضرية تنمو "عشوائيا" دون زراعتها. تزداد الطلب على هذه النبتة بسبب فوائدها العجيبة والمفيدة للإنسان بعد دراستها. من فوائد بقلة الرجلة تشمل منع التهابات الجهاز الهضمي والقرحة، وطرد الديدان الحلقية من الجسم، وتعزيز ليونة المعدة ومعالجة الإسهال البسيط، وإيقاف التقيؤ والوحام، وعلاج الثآليل وإيقاف نزيف الدم، وعلاج الصداع والحمى. تمت دراسة تأثير بقلة الرجلة على مستويات الدهون في الدم وتوصل الباحثون إلى تعميم فائدتها في خفض نسبة الدهون ومستويات الكوليسترول الضار بنسبة عالية وأيضًا الدهون الثلاثية.