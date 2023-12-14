انت الان تتابع خبر فرص لا تعوض برواتب مغرية هي الأعلى في دول الخليج.. جامعة قطر تفتح باب التوظيف للمهن التالية لجميع العرب دون شروط تعجيزية وراتبها خيالي والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت جامعة قطر عن توفر فرص دراسية في مجموعة متنوعة من التخصصات المختلفة، وذلك من خلال موقعها الرسمي، تُعتبر جامعة قطر مؤسسة رائدة في مجال التعليم العالي، حيث تسعى جاهدة لتوفير تعليم عالي الجودة والتميز، تهدف الجامعة إلى تخريج خريجين متميزين يتمتعون بخبرة أكاديمية عالية الجودة، وذلك من خلال تقديم برامج تعليمية شاملة ومتطورة، تتميز الجامعة بكوادرها الأكاديمية المتميزة والمتخصصة في مختلف المجالات، مما يساهم في تأهيل الطلاب بشكل ممتاز لمواجهة تحديات سوق العمل وتحقيق النجاح في مساراتهم المهنية.



وظائف جامعة قطر

قسم الكيمياء وعلوم الأرض في جامعة قطر يعلن عن وظيفة أستاذ مساعد- مشارك في مجال الجيوكيمياء - علم الرواسب، يتم استقبال طلبات التقدم لشغل هذا المنصب في هيئة التدريس، ويشترط أن يكون المتقدم الناجح حاصلاً على درجة الدكتوراه في مجال علوم الأرض من جامعة معترف بها.

سيتولى المتقدم الناجح تدريس مقررات الجيولوجيا باللغة الإنجليزية بشكل رئيسي، بينما ستكون مقررات الجيولوجيا العامة باللغة العربية، يجب أن يكون المرشح متواصلاً ممتازًا، ويجب أن يتمتع بخبرة في تطوير أساليب التدريس الحديثة التي تشمل الوسائط والمنهجيات الإلكترونية.

تتمثل مدة التعيين في درجة أستاذ مساعد/مشارك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بما في ذلك سنة تحت الاختبار، للتقديم على الوظائف من جامعة قطر اضغط



ما هي الجنسيات التي تدخل قطر بدون فيزا؟

الدول التي يمكن لمواطني المملكة العربية السعودية زيارتها بتأشيرة دخول لمدة لا تتجاوز 30 يوماً:

قطر.

أندورا.

أستراليا.

أذربيجان.

بيلاروسيا.

بوليفيا.

بروناي.

كندا.

تشيلي.



حيث يتمتع السعوديون بتأشيرات دخول لهذه الدول لمدة قصيرة لا تتجاوز الثلاثون يوماً، مما يتيح القيام برحلات سياحية قصيرة إليها بسهولة.

هل يوجد تأشيرات عمل للمصريين في قطر؟

نعم، يحتاج المواطنون المصريون للحصول على تأشيرة دخول قبل السفر إلى دولة قطر.

ازاي تلاقي شغل في قطر؟



بعض الطرق للبحث عن فرص عمل في دولة قطر:

تواصل مع معارفك وأصدقائك وأقاربك القطريين وأعلمهم برغبتك في العمل بقطر، حيث قد يساعدك أحدهم.

تعاون مع شركات التوظيف وزر أقسام الموارد البشرية مباشرة واسأل عن فرص العمل المتاحة.

البحث عبر المواقع الإلكترونية لشركات التوظيف والمؤسسات القطرية عن الوظائف المطلوبة.

ترك بياناتك الشخصية وسيرتك الذاتية في أكبر عدد ممكن من المؤسسات والشركات.

زيارة معارض التوظيف ولقاء أرباب العمل المحتملين.