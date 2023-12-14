انت الان تتابع خبر توقعات ميشال حايك تشعل الأمل: البرج المحظوظ يستعد للعام الجديد بأيام سعيدة ومستقبل مشرق والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الفلكي ميشال حايك أن العام الجديد يقدم مستقبلاً أفضل وفرصاً كبيرة للنجاح لبعض الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي بفضل كوكب المشتري وهو أكبر كوكب في النظام الشمسي.

وتحدث عالم الفلك ميشال حايك عن توقعات الأبراج 2024، وتحدث عن توقعاته للأبراج الاثنا عشر ومن هم المواليد الأكثر والأقل حظاً.

توقعات الأبراج 2024 لبرج الحمل

يحمل عام 2024 في طياته الخير لمولوده الذي سيبدأ بالسعي للاختلاط بالآخرين على مختلف ثقافاتهم وانتماءاتهم، فكما هو معروف عن مولود برج الحمل أنه يتعجل أموره وليس لديه الصبر الكافي لإنجازها ليواكب كل ما هو جديد.

يتهيأ الحمل لعمل جديد واختيار أصدقاء جدد وتفتح أمامه أبوابه النجاح ويحقق إنجازات عظيمة من خلال نقلة نوعية تنقله من ضفة إلى أخرى فيها انفراجات ونجاحات كثيرة. يقف على عتبة حب جديد وعلاقة عاطفية جديدة من المرجح أنها ستنتهي بإعلان زواج.

توقعات الأبراج 2024 لبرج الثور

مولود برج الثور مر بعام صعب وقاسٍ، فيبدأ عامه الجديد بنفض غبار وتعب عام 2024 عنه ويمضي قدماً نحو بناء حياة جديدة ومستقبل أفضل ويحقق ذلك.

تبدأ تباشير الانفراجات بالتقرب منه وتتلاشى العوائق وتزول العقبات التي كانت تعرقل وتقيد تحركاته ربما يكتب له الزواج التقليدي أو بعد قصة حب طال أمدها، أو أنه سيرزق بطفل يجلب له السعادة.

يحظى بعدد من الأصدقاء الأوفياء، وتنتظره عدة فرص عمل جيدة قد لا تتكرر في الأعوام القادمة فلا يجب عليه إهمالها أو عدم اقتناصها.

توقعات الأبراج 2024 لبرج الجوزاء

عليه الانتباه وأخذ الحيطة والحذر من حزمة معاكسات الحظوظ له وأن يتحلى بالصبر والحكمة والحلم لأنه معروف بنفاذ صبره في معظم الأمور. عليه أيضاً الاهتمام بدراسته ليكمل تحصيله العلمي، أو يصب اهتمامه في عمله ليتقنه وينجزه كما ينبغي له.يبذل مجهوداً مضاعفاً من أجل الحفاظ على الشريك وعدم فشل المؤسسة الزوجية ويسعى إلى إنجاح علاقاته الاجتماعية وتوطيد علاقاته مع الأصدقاء كيلا يكون مصيرها الفشل.

هو عام متعب ولكن ليس بالسيئ كثيراً، فقد تتحسن أوضاعه المالية والمعيشة ويقوم بتبديل أو تجديد أو ترميم منزله ويبني علاقة عاطفية ناجحة.

توقعات الأبراج 2024 لبرج السرطان

ستتوسع أعماله وتترسخ محبته في قلوب الجميع بعد أن عاكسته الأقدار خلال الأعوام المنصرمة. يكتب له النجاح خاصة إذا كان طالب علم فيكمل متابعة تحصيله العلمي ويكسب علامات عالية. أما إذا كان يعمل في مجال الصحافة أو الإعلام أي أن عمله يتطلب منه الكتابة، فسوف يشهد تألقاً غير مسبوق خاصة خلال النصف الأول من عام 2024.

أما خلال النصف الثاني من العام ذاته، فسوف تكون الفرص أمامه متاحة لتغيير حياته تغييراً جذرياً كتغيير منزل أو شراء عقار، وربما يتحقق حلمه بالسفر أو زواجه بمن يحب.

توقعات الأبراج 2024 لبرج الأسد

هذا العام سيتمكن من تحقيق مكاسب مالية عالية ويعيش عاماً كاملاً من الرخاء والبحبوحة ويلبي من خلالها متطلباته الشخصية ومتطلبات أسرته.

ينجز أعماله بدقة وفي وقتها المحدد ويتلقى دعماً معنوياً ومادياً. تطورات إيجابية وتغييرات كثيرة تطرأ على حياته ما يضطره إلى فتح صفحات جديدة لتلائم الوضع القائم وتنهال عليه اقتراحات بالصداقة والتقرب منه خاصة من الطرف الآخر.

يلتقي بشريك يقدم له قلبه على طبق من ذهب وتبدأ مشاعر مولود برج الأسد بالانجراف نحوه دون أن يشعر.

توقعات الأبراج 2024 لبرج العذراء

العذراء من بين الأبراج الأكثر حظاً 2024، فالعام الجديد سيعده بالحظوظ الوافرة السعيدة بعد أن ابتعدت عنه لسنين طويلة خلت.

أما الآن فلن يخاف من شيء بل على العكس تماماً لأنه سيقبل على الحياة بكل ما فيها وتفتح أمامه أبواب النصر والفرح والنجاح ويحقق جزءاً كبيراً من أحلامه ويشهد عدة احتفالات كزواج أو خطوبة تخصه أو تخص أحد أفراد عائلته أو نيله شهادة علمية عالية.

ينال أيضاً شهادة تقدير لتفانيه في العمل تتبعها مكافأة مالية مرضية، فهذا العام هو عام استثنائي بكل المعايير والمقاييس بالنسبة لمولود برج العذراء.

توقعات الأبراج 2024 لبرج الميزان

يأتي في المرتبة الثانية بعد برج العذراء بالنسبة إلى الحظوظ لعام 2024. تبدأ تباشير الحظوظ الجيدة بالنسبة لمولود برج الميزان بالظهور مع بداية عام 2024 وتزداد تدريجياً كلما اقترب من النصف الثاني من العام ذاته.

تبتعد المشاكل عنه وتتلاشى العوائق وتختفي المطبات من طريقه الذي سيبدو طريقاً معبداً وواسعاً وسهلاً.

يضع الخلافات القائمة بينه وبين المقربين أو الأصدقاء جانباً ويلتفت إلى تحسين العلاقة بينهم. يقوم أيضاً بتوسيع أعماله ومشاريعه لتزداد أرباحه. يعمد أيضاً إلى طلب الزواج من الشريك الذي يحبه لتصبح جميع علاقاته العاطفية السابقة في غياهب النسيان.

توقعات الأبراج 2024 لبرج العقرب

انه عام أفضل من الأعوام الثلاثة السابقة التي شهد من خلالها حالة طلاق أو انفصال أو فشل في مجال الدراسة وعانى فيها من مشاكل صحية وتراجع واضح في مستوى أداء العمل.

أما عام 2024 فسوف يخرج من دائرة الضيق والنفق المظلم ليظهر إلى النور ويبدأ بحصد ما تعب في زراعته ويحصل على مبلغ من المال إما عن طريق عمل جديد أو مشروع أو إرث.

سيطوي صفحة من العلاقات العاطفية الفاشلة ويبدأ من جديد.

توقعات الأبراج 2024 لبرج القوس

هو الأقل حظاً من بين الأبراج. سوف يمر مولود برج القوس بعدة مراحل ويدخل بدهاليز مظلمة ويقف أمام خيارات أحلاها مر، وعليه أن يكون يقظاً وأن يبذل قصارى جهده في العمل أو الدراسة لأن الفشل ممنوع.بعض الحظوظ الجيدة والخجولة ستتخلل حياته الشخصية والمهنية وستظهر أمامه بشكل متقطع وفي فترات متقطعة وغير منتظمة. يواجه مشاكل مع عائلته ومشاحنات مع زملائه في العمل، هذه المواجهات ستصب في صالحه وتضعه ضمن دائرة النجومية والشهرة شيئاً فشياً ما يجعله في موقع مهم يتحمل من خلالها مسؤوليات كبيرة، لذلك يتوجب على مولود برج القوس عدم الاستسلام إلى اليأس وألا ينسجم مع فكرة أنه شخص فاشل.

توقعات الأبراج 2024 لبرج الجدي

سيكون عام 2024 عاماً جيداً بالنسبة لبرج الجدي حيث يشهد فيه النجومية والشهرة التي ناشدها وتطلّع إليها منذ سنين خلت، ويتحقق حلمه بالسفر إن كان هذا الحلم مازال يراوده، وينال المراد بعد سلسلة من التعب والاجتهاد والمثابرة وقد يتبوأ منصباً رفيعاً أو يحظى بمكانة رفيعة.

هو عام مليء بالمفاجآت السارة ويتمتع بصحة جيدة ويحظى بالشريك الذي يفهمه ويسر خاطره ويفرح قلبه.

توقعات الأبراج 2024 لبرج الدلو

يسعى مولود برج الدلو إلى السير في طريق المفاوضات وإجراء تسويات مع أشخاص نشبت بينه وبينهم خلافات ومشاحنات أدت إلى القطيعة، ويحاول تحسين علاقاته الشخصية والاجتماعية بعد الفوضى التي اجتاحت حياته.

يستعد للتوقيع على أوراق قانونية هامة قد تكون صفقات تجارية أو تصفية معاملات شائكة تخصه أو تخص أفراد أسرته. يدخل في علاقة عاطفية جيدة ويحسن الاختيار. يحصل على مبلغ كبير من المال جراء عقد صفقة أو ميراث طال انتظاره. ربما عليه أن يتجهز جيداً من أجل السفر.

توقعات الأبراج 2024 لبرج الحوت

يحسن اقتناص الفرص الجيدة سواء في الحب أو في العمل أو في أي مجال آخر بعد إجراء دراسة دقيقة وأخذ الحيطة والحذر من جميع الجوانب.

تنتظره مفاجأة رائعة في العمل ويحظى باهتمام مديره ويكون محط أنظار شركائه أو زملائه في العمل وهو يعرف حق المعرفة أن الشريك أو أفراد أسرته هم الذين يقودوه نحو النجاح وتحقيق الأحلام.

تطرأ تغييرات كثيرة في حياته قد تكون جذرية كزواج أو طلاق وانفصال عن الشريك، وربما يرزق بطفل جميل طال انتظاره.