هذه العشبة اغلى من الذهب تحارب الوزن الزائد وتزيل الكرش المزعج بدون حاجة للرجيم.. تعرف عليها

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الرياض - روايدا بن عباس - غالبا ما يتم تجاهل مرض السكري النوع 2 باعتباره حالة حميدة، على الرغم من تحذير الباحثين من المضاعفات التي لا تعد ولا تحصى التي يمكن أن ينطوي عليها المرض - بعضها يهدد الحياة.

وكما هو الحال مع معظم الحالات، تعتبر الاختيارات الغذائية من المحددات القوية لمرض السكري. ويمكن لعشبة واحدة، لها تأثيرات قوية مضادة للسكر في الدم، أن تساعد في درء علامات مرض السكري.

وتستخدم أوراق المريمية والمعروفة شعبيا باسم "الميرمية" منذ فترة طويلة كعلاج لمرض السكري، حيث تشير الأبحاث إلى أنها يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم.

خفض مستويات السكر في الدم.

ووجدت دراسة تبحث في الارتباط بين العشبة والسكري، أن مستخلص المريمية يقلل من مستويات الجلوكوز في الدم في الفئران عن طريق تنشيط مستقبل معين.

كما أكدت دراسات أخرى أجريت على البشر هذه النتائج.

وفي حين أن معدلات مرض السكري المتزايدة هي سبب للقلق، فقد وجد أن هذه الحالة لها روابط قوية مع ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى تعريض الأفراد لخطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن الطبيعة الضارة للحالة تجعل من الصعب تشخيصها.

ومع ذلك، فإن غالبية الأدوية الموجودة لخفض الكوليسترول لها آثار جانبية ضارة تمنع الكثيرين من تناولها.

ووجدت الدراسات أنه عند تناول المريمية ثلاث مرات يوميا لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، تقلل المريمية من نسبة الكوليسترول الضار LDL والدهون الثلاثية وتزيد من نسبة الكوليسترول الحميد.



ووجدت إحدى الدراسات، التي شملت 67 مشاركا، أن مستويات الكوليسترول الكلية انخفضت بنسبة 19.6% بعد شهرين.

وعلاوة على ذلك، أظهرت النتائج تحسنا في جميع علامات الكوليسترول مع مكملات المريمية.

وخلص الباحثون إلى أنه يمكن تقديم أوراق المريمية كعلاج بديل لارتفاع الكوليسترول، طبعا بعد استشارة الطبيب المختص.