للباحثين عن عمل .. إحدى أكبر الشركات بالسعودية تفتح باب التوظيف لجميع الجنسيات العربية بمميزات خيالية لن يجدوها بأي مكان.. اضغط هنا

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الرياض - روايدا بن عباس - قامت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات بالإعلان عن وظائف جديدة إدارية وهندسية، متخصصة في صيانة وإصلاح الطائرات وهياكلها وقطع غيارها وأجهزة الملاحة الجوية لحاملي الشهادة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى من الرجال والنساء في كلًا من الرياض والخرج وجدة، وهي شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والهدف من هذه الشركة هو تطوير ونقل المعرفة وبناء الخبرات في مجالات الصيانة وهندسة الطيران.

وظائف الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات

إداري خدمات (وظيفتان).

أخصائي تدريب (العدد 4 وظائف).

أخصائي تفتيش دوري.

أخصائي تموين (وظيفتان).

أخصائي شحن جوي (العدد 4 وظائف).

أخصائي صيانة طائرات النقل.

أخصائي صيانة عامة (العدد 4 وظائف).

أخصائي عمليات.

أخصائي كهرباء طائرات (وظيفتان).

أخصائي محركات (وظيفتان).

أخصائي مراقبة جوية (وظيفتان).

أخصائي مناهج.

فني أنظمة وقود.

فني جدولة صيانة.

فني تحاليل الإنتاج.

فني صيانة عربات الأغراض الخامة SPV.

فني جرد (العدد 3 وظائف).

فني خراطة.

فني خزن المواد (وظيفتان).

فني سوائل مضغوطة.

فني صيانة عامة.

فني غسيل طائرات (العدد 5 وظائف).

فني كهرباء وتبريد وتكييف أجهزة الطبية (وظيفتان).

فني محركات ومراوح (وظيفتان).

فني ناقل حركة آلي.

فني مساندة خط الطيران.

فني نقل جوي.

فني هياكل (العدد 4 وظائف).

محلل تموين.

كهربائي سيارات.

مدخل بيانات حاسب آلي (العدد 3 وظائف).

مدخل بيانات فنية (وظيفتان).

التخصصات المطلوبة

إدارة.

إدارة مالية.

ترجمة.

لغة انجليزية.

مراقبة معدات جوية.

ميادين إسقاط تكتيكي.

ملاحة جوية.

شحن جوي.

تموين.

تدريب.

صيانة عامة.

صيانة حاسب آلي.

ميكانيكا.

علوم بيئية.

حاسب آلي.

المجالات الوظيفية

وظائف إدارية.

وظائف تقنية.

وظائف هندسية.

وظائف فنية.

مناطق العمل

جدة.

الرياض.



الخرج.

شروط التقديم

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الثانوية أو شهادة الدبلوم أو شهادة البكالوريوس فأعلى في تخصص مناسب.

لا يشترط الخبرة، (تعتبر الخبرة ميزة إضافية).



موعد التقديم

باب التقديم مفتوح ابتداءًا من يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2023، وينتهي التقديم عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم

للتقديم يتم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة

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ماذا تعرف عن شركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات؟

صندوق الاستثمارات العامة السعودي قام بتأسيس الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، كجزء من استثماراته لتطوير ونقل المعرفة والتقنية وبناء الخبرات في مجالات الصيانة وهندسة الطيران.



هل يوجد مصنع طائرات في السعودية؟

مصنع المواد المركبة لإنتاج هياكل الطائرات هو أحد المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، الذي دشنه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، ويُعد المشروع خطوة متقدمة في مجال تصنيع منتجات الطيران داخل المملكة.