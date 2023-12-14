انت الان تتابع خبر إنهيار كبير ومستمر للجنية المصري أمام العملات الأجنبية مساء اليوم.. تخطى المالوف ووصل لهذا الرقم المجنون والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عاد دولار السوق السوداء في مصر للارتفاع مجددًا خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع صدور توقعات جديدة من مصرف مورجان ستانلي (NYSE:MS) الأمريكي بشأن مستقبل الاقتصاد المصري وسعر الصرف.

وكان سعر الدولار بالأسواق غير الرسمية بمختلف أشكالها قد شهد تراجعات ملحوظة مع بداية شهر ديسمبر، بدءًا من دولار السوق السوداء، ودولار العقود الآجلة، إلى دولار البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) أيضًا. حيث يتمثل السبب الأبرز في هذه التراجعات في سعر دولار الأسواق الموازية بمختلف أشكالها، في الأنباء المتعلقة بزيادة صندوق النقد الدولي لحزمته التمويلية المقدمة إلى مصر.

وفقًا لتقرير حديث لمصرف "مورغان ستانلي" الأمريكي، من المتوقع أن تواصل مصر خطة الإصلاح الاقتصادي بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، مع توقعات بالتركيز على بيع الأصول الحكومية وتقليص الديون. ومن المتوقع أيضًا أن يكون هناك زيادة في قيمة قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار.

وفي الوقت نفسه، يتوقع البنك أيضًا أن يتم خفض قيمة الجنيه بشكل مرحلي في المدى القريب، بدلاً من الانتقال إلى تعويم كامل للعملة، متوقعًا تراجع الجنيه إلى 39 للدولار الواحد في الربع الأول من العام القادم. مشيرًا إلى أنه إذا تم ربط هذه الخطوة بحزمة أكبر من تمويلات صندوق النقد الدولي والدعم المالي من عدة جهات إقليمية، فإنها قد تخفف الضغط في السوق السوداء للدولار وتساهم في ارتفاع تدفقات الأموال الأجنبية.

ومع ذلك، أطلق "مورغان ستانلي" تحذيرًا بشأن الخفض المرحلي لقيمة العملة، مشيرًا إلى أنه إذا لم يتم التحول نحو تعويم حر لسعر الصرف بشكل كامل أو مدار، مما يسمح بمرونة سعر الصرف بشكل دائم، "فإن الضغوط ستتجدد في السوق السوداء للدولار والاحتياطات، كما حدث في تخفيضات الجنيه السابقة".

أشار مورغان ستانلي أيضًا إلى أن مصر سوف تعيد هيكلة ديونها كإجراء وقائي واستباقي بالنظر إلى وجود احتياطيات كافية لخدمة التزامات الدين الخارجي القادمة في عام 2024. حيث إن نسبة مصروفات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالإيرادات حتى عام 2025 قد تجبر السلطات على اتخاذ إجراءات وقائية بعد الانتخابات بفترة وجيزة عبر إعادة هيكلة الديون.

ويرى المصرف أن التحسن المتوقع في الأوضاع المالية العالمية خلال النصف الثاني من العام، قد يشجع الحكومة على اعتماد سياسة مرونة سعر الصرف، وهذا يمهد الطريق لتحقيق استقرار اقتصادي أكبر في مصر.

فيما استبعد البنك الأميركي وجود مخاطر على المدى القريب تتعلق بتخفيض تصنيف مصر إلى CCC، خاصة بعد أن أعلنت وكالات التصنيف الثلاثة نظرة مستقبلية مستقرة لتصنيف البلاد بعد التخفيض الأخير

قائمة أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه

وصل الأمر بنا الآن إلى الجزء الثاني من الدراسات التحليلية للأسعار وهو استكشاف معدلات العملات العربية والأوروبية في الأسواق غير الرسمية جاء ذلك بعدما راجعنا سعر الدولار اليوم مصر مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء وذلك لإطلاع الناس كافة على التفاصيل المقدمة للأسعار بحيث يمكن حصر اللائحة السعرية بما ورد أدناه.

دون الدينار الأردني اليوم قيمة 69.01 جنيه مصري لعملية الشراء و70.51 جنيه مصري للبيع في مقارنة مع الجنيه المصري.

سجل الدولار الأمريكي قيمة الشراء بـ 49 جنيهًا مصريًا وقيمة البيع بـ 50 جنيهًا مقارنةً بالجنيه المصري.

بالنسبة لقيمة العملة السعودية، فقد بلغت 13.09 جنيه مصري لعملية الشراء وارتفعت إلى 13.36 جنيه مصري عند البيع في مواجهة العملة المصرية.

سجّل العملة الإماراتية الدرهم، قيمة تقريبية تبلغ 13.35 جنيه مصري عند الشراء و13.62 جنيه عند البيع.

100 دولار كم جنيه مصري اليوم في السوق السوداء؟

حوالي 4.900 جنيه

كم سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي؟

سعر الشراء 33.2754 جنيه وسعر البيع 33.4291 جنيه مصري.

ما هو سعر الصرف الأجنبي؟

السعر النسبي لعملة بلد ما مقارنة بعملة بلد آخر