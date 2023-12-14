انت الان تتابع خبر الدينار العراقي يفرح قلوب العراقيين ويصعد إلى العلالي أمام الدولار... هذا ما سجله اليوم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ارتفعت اسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 157700 دولار مقابل كل 100 دولار، أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 158750 دينارا، بينما بلغ الشراء 156750 دينارا لكل 100 دولار.

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير الماضي، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.