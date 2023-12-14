انت الان تتابع خبر عاجل.. تفاصيل مخيفة وكارثية تعلن عنها الارصاد وتحذر من منخفض جوي سيجتاح مصر مساء اليوم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 على القاهرة وباقي محافظات الجمهورية، والتي من المتوقع أن يسودها أجواء مستقرة على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023

وأوضحت الأرصاد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يسود خلال حالة الطقس اليوم، أجواء لطيفة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم على مناطق الجمهورية على النحو التالي

السواحل الشمالية 22 درجة مئوية

جنوب سيناء 25 درجة مئوية

شمال الصعيد 23 درجة مئوية

جنوب الصعيد 26 درجة مئوية

الطقس اليوم في القاهرة الان

وقالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم من المتوقع أن تشهد زيادة فرص سطوع أشعة الشمس، وتلاشي فرص سقوط الأمطار على معظم محافظات الجمهورية.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة تليفزيونية اليوم، أن حالة الطقس اليوم تشهد استقرارًا تامًا وتحسن في الأحوال الجوية؛ لترتفع درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى درجتين مقارنة بأمس مسجلة 23 درجة مئوية.