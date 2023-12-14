مفاجأة مفرحة لجميع المتقاعدين العسكريين في الأردن.. صدور اوامر ملكية بمنح خدمات جديدة ستغير حياتهم للابد.. تفاصيل

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الرياض - روايدا بن عباس - تعتبر المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى هي بمثابة المظلة التي تغطي خدمات أكبر عدد من المتقاعدين العسكريين بالتوجيهات الكريمة من جلالة الملك في صب الاهتمامات بالمتقاعدين العسكريين والمحاربين لذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال عدد من الخدمات التي تقدمها مؤسسه المتقاعدين العسكريين.

الخدمات التي تقدمها مؤسسه المتقاعدين العسكريين؟

الخدمات التي تقدمها مؤسسه المتقاعدين العسكريين؟

توفر المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى عدد من الخدمات التي يحتاجها هذه الفئة بشكل حيوي، والتي تتمثل فيما يلي:

خدمات الانتساب بكل أنواعها.

خدمة القروض الشخصية.

خدمات التمويل للمشاريع الصغيرة.

خدمة قروض السيارات والتقسيط.

خدمات الحج والعمرة والحج المسيحي.

خدمة تقديم طلب على وظيفة.

خدمات استخراج قسيمة الراتب.

خدمة إصدار كشف الالتزام.

أهداف مؤسسة المتقاعدين العسكريين

توفر مؤسسة المتقاعدين العسكريين عدد من الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة في إطار بعض الأهداف والتي قد جاءت على النحو التالي:

خدمات استخراج قسيمة الراتب.

خدمة إصدار كشف الالتزام.

أهداف مؤسسة المتقاعدين العسكريين

توفر مؤسسة المتقاعدين العسكريين عدد من الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة في إطار بعض الأهداف والتي قد جاءت على النحو التالي:

المساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين وذويهم.

تأهيل المتقاعدين للانخراط في المجتمع المدني والعمل بكافة المجالات.

استثمار خبرات المتقاعدين في كافة المجالات.

توفير الدعم الكافي لإقامة المشاريع بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

تقديم التسهيلات المالية للتمكن من شراء احتياجاتهم.

المشاركة في مجالات التنمية الوطنية من الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.

تنمية روح بذل الذات من خلال تعرف الشعب السعودي على أن التقاعد ليس نهاية الطريق.

تنمية روح بذل الذات من خلال تعرف الشعب السعودي على أن التقاعد ليس نهاية الطريق.

طرق التواصل مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين

يتمكن المتقاعد في القطاع العسكري من التواصل مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء بكل سهولة من أجل تقديم الشكاوى والاستفسارات أو طلب استخراج أي خدمة من خلال الطرق التالية:

خطوات إنشاء حساب في مؤسسة المتقاعدين العسكريين

يتمكن الفرد من إنشاء حساب في مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية:

الضغط على زر إنشاء حساب المتواجد في الشريط بالصفحة الرئيسية.

التوجه إلى موقع

الضغط على إنشاء حساب جديد.

إدخال كلمة المرور مرة أخرى للتأكيد.

كتابة رقم الهاتف الجوال.

الضغط على أرسل رمز التحقق.

إدخال الرقم الوطني.

كتابة كلمة المرور.

لقد وفرنا لكم من خلال هذا المقال كافة المعلومات بشأن المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى وكيفية تسجيل الدخول مع شرح وافر لخدمات المؤسسة وأهدافها الموجهة للعسكريين والمحاربين والتي تقدم لهم كافة احتياجاتهم منذ التقاعد وحتى باقي حياتهم على اعلى مستوى من الكفاءة.