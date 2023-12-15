انت الان تتابع خبر تطور مفاجئ للحالة الصحية لامير الكويت الشيخ نواف الاحمد الصباح.. بيان عاجل من الديوان الملكي ومواقع التواصل تشتعل بالحزن والدعاء والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بمشاعر الأخوة والتعاطف الكبير، دشن نشطاء سعوديون وعرب، عبر منصة “إكس” اليوم الخميس، حملة تضامن مع أمير الكويت الشيخ نواف الاحمد الصباح، بعد تعرضه لوعكة صحية طارئة نقل على اثرها إلى المستشفى.



وتحت هاشتاج #الشيخنوافالاحمد_الصباح ، عبر آلاف المغردين عن تعاطفهم الشديد مع أمير الكويت، سائلين الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

وكان الديوان الأميري في الكويت قد أعلن نهاية الشهر الماضي عن نقل الأمير نواف الأحمد، البالغ من العمر 86 عاما، إلى المستشفى “لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية، إثر وعكة صحية طارئة”.

وفي أحدث تصريح رسمي، أكد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبدالله المبارك، أن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لاتزال مستقرة.

وأعرب الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، في تصريح له عن تمنياته بالشفاء العاجل لأمير الكويت.



وختم العبد الله تصريحاته قائلا ” ندعو المولى تعالى أن يشافي الأمير، شفاء لا يغادر سقما، ويلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يحفه سبحانه وتعالى بعنايته ورعايته إنه سميع مجيب، رافعين أكفّ التضرع بالدعاء إلى الباري عز وجل أن يمد بعمره، وأن يحفظه من كل مكروه.



ملك الأردن يطمأن على صحة أمير الكويت

من جانبه، اطمأن ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، على صحة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال اتصال هاتفي أجراه، مع سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية، فقد حمل الملك عبدالله، سمو الشيخ أحمد الصباح، نقل تحياته لسمو الشيخ نواف الصباح، وتمنياته له بالشفاء العاجل، وبموفور الصحة والعافية.