عاجل.. الكارثة على الابواب والساعات القادمة سوف تكون من أسوء الساعات في تاريخ الاردن.. استنفار حقيقي لما ينتظره الاردن لأول مرة

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الرياض - روايدا بن عباس - تشير آخر التوقعات إلى أن الطقس هذه الليلة سيكون بارداً بوجه عام، والرياح غربية خفيفة السرعة، تتحول بعد منتصف الليل إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، كما تظهر كميات من السحب المنخفضة أثناء الليل المتأخر، مع توقعات بتشكل الضباب في أجزاء واسعة من السهول الشرقية والبادية خاصة مع ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة، لذا يرجى الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية.

أما يوم الجمعة فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث يكون الطقس بارداً نسبياً في الجبال ولطيفاً في عموم المناطق، مع ظهور السحب المنخفضة صباحاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتزيد من الإحساس بالبرودة.

وفي ساعات الليل، يصبح الطقس بارداً وصافياً في مختلف المناطق، مع ظهور السحب المرتفعة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة

تشير آخر الخرائط الجوية خاصة تلك المختصة بقراءة نسب الرطوبة السطحية، توقعات بتشكل الضباب بشكل كثيف هذه الليلة خاصة في مناطق السهول الشرقية والبادية

سوف يكون الطقس هذه الليلة بارداً في مختلف المناطق، مع درجة حرارة صغرى متوقعة في العاصمة عمان بحدود 9 درجات مئوية، وترتفع نسب الرطوبة السطحية في مختلف المناطق لتصل حد الإشباع خاصة في السهول الشرقية ومناطق البادية.