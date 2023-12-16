انت الأن تتابع خبر بهامش ربح تنافسي وبدون تحويل الراتب، تعرف على كيفية الحصول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمكن الحصول على قرض يبلغ قدره 500 ألف ريال بشكل فوري وسريع وبدون أن يتم تحويل الراتب الشهري ويعد هذا البرنامج التمويلي من أبرز وأفضل البرامج التمويلية التى تقدمها الشركة السعودية بالمملكة حيث أن الشركة تعد من أفضل شركات التمويل بالقطاع الاقتصادي السعودي، وفي المقال التالي سوف نوضح كافة المعلومات التي تتعلق بالقرض.

القرض الشخصي من الشركة السعودية للتمويل

تتعدد مميزات القرض الشخصي المقدم من الشركة السعودية للتمويل، وتتمثل هذه المميزات فيما يلي:

الشركة السعودية توفر برنامج قرض الشخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يمكن الحصول على قرض شخصي يبلغ قدره 500 ألف ريال.

لا يستلزم تحويل الراتب الشهري للحصول على هذا القرض.

يمكن الحصول على القرض دون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

يمكن الحصول على القرض بمعدل ربح تنافسي.

يمكن سداد القرض على أقساط شهرية وبمبلغ بسيط يتناسب مع دخل العميل.

يمكن سداد القرض على فترات طويلة تصل إلى 60 شهر.

يمكن الحصول على القرض بشكل فوري وسريع.

كيفية التقديم على القرض الشخصي من الشركة السعودية للتمويل

يمكن التقديم للحصول على القرض عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي تتمثل في الآتي:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشرطة عن طريق الضغط هنا.

يتم ملء النموذج الموجود بإدخال كافة البيانات المطلوبة.

يمكن التقديم على القرص من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع الشركة السعودية.

شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من قرض الشركة السعودية للأفراد

لكي يتم الحصول على القرض فلابد من توافر بعض الشروط الأساسية التي حددتها الشركة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام كحد أدنى.

في حال إذا كان المتقدم موظف بالقطاع الحكومي بالسعودية يجب مرور 3 أشهر على خدمته بالوظيفة.

أما في حال إذا كان المتقدم موظف بالقطاع الخاص بالسعودية يجب مرور 6 أشهر على خدمته كحد أدنى.

وفى حال إذا كان المتقدم غير سعودي يجب مرور 12 شهر على خدمته بالوظيفة.