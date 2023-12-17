انت الأن تتابع خبر " للعشاء في ليالي الشتاء" طريقة عمل فطائر قطنيه إسفنجيه في دقائق بعجينة سريعة هتحضريها في 10 دقائق وطعمها تحفه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فطائر قطنيه إسفنجيه في دقائق من أشهي الوصفات التي يمكن عملها في المنزل، حيث تشبه هذه الفطائر البيتزا ولكن بطعم ألذ ومذاق رائع، تشتهر هذه الفطائر في الدول العربية ويمكن تحضيرها بالعديد من الحشوات المتنوعة مثل صدور الدجاج أو اللحم أو الخضروات أو غيرها من الحشوات المتوفرة في المنزل، ولكن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تحضير الفطائر الاسفنجية الهشة بحشوة اللحم وبالتأكيد سوف تنال إعجاب جميع الأسرة.

طريقة عمل فطائر قطنيه إسفنجيه في دقائق

نقدم لكم في هذا المقال الفطائر القطنية واحدة من أسهل الفطائر التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وسوف تكون ناجحة من أول مرة ويمكن تحضيرها من خلال هذه المكونات التالية:-

كوب وربع من الدقيق.

تلت كوب كبير من السمنة أو الزبدة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الماء للعجن.

مقادير حشوة الفطائر

نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة متوسطة الحجم تكون مفرومة.

حبتين من الطماطم مقطعة قطع صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.

خطوات تحضير الفطيرة القطنية الاسفنجية

يجب إتباع هذه الخطوات بالتفصيل حتى نحصل على فطائر ناجحة وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:-