انت الأن تتابع خبر " للعشاء في ليالي الشتاء" طريقة عمل فطائر قطنيه إسفنجيه في دقائق بعجينة سريعة هتحضريها في 10 دقائق وطعمها تحفه والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - فطائر قطنيه إسفنجيه في دقائق من أشهي الوصفات التي يمكن عملها في المنزل، حيث تشبه هذه الفطائر البيتزا ولكن بطعم ألذ ومذاق رائع، تشتهر هذه الفطائر في الدول العربية ويمكن تحضيرها بالعديد من الحشوات المتنوعة مثل صدور الدجاج أو اللحم أو الخضروات أو غيرها من الحشوات المتوفرة في المنزل، ولكن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تحضير الفطائر الاسفنجية الهشة بحشوة اللحم وبالتأكيد سوف تنال إعجاب جميع الأسرة.
طريقة عمل فطائر قطنيه إسفنجيه في دقائق
نقدم لكم في هذا المقال الفطائر القطنية واحدة من أسهل الفطائر التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وسوف تكون ناجحة من أول مرة ويمكن تحضيرها من خلال هذه المكونات التالية:-
- كوب وربع من الدقيق.
- تلت كوب كبير من السمنة أو الزبدة.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع كوب من الماء للعجن.
مقادير حشوة الفطائر
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- بصلة متوسطة الحجم تكون مفرومة.
- حبتين من الطماطم مقطعة قطع صغيرة.
- نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.
خطوات تحضير الفطيرة القطنية الاسفنجية
يجب إتباع هذه الخطوات بالتفصيل حتى نحصل على فطائر ناجحة وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:-
- قومي أولا بإحضار إناء عميق ونضع بداخله الدقيق والملح والسمن وقلبيهم جيدا حتى يتم التجانس.
- ثم قومي بإضافة الماء بالتدريج واعجني باليد لمدة 20 دقيقة حتى تحصلي على عجينة متماسكة وناعمة وغير لاصقة في اليد.
- ثم قومي بتقسيم العجينة إلى قطعتين متشابهتين في الحجم.
- ثم ضعي الكرة الأولى على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق ثم قومي بفرد العجينة عن طريق النشابة من جميع الجوانب لكي نحصل على شكل دائرة متساوية.
- ثم قومي بفرد الكرة الأخرى بنفس الطريقة ويجب أن تكون متساوية الحجم مثل الكرة الأولى.
- ثم حضري الحشوة عن طريق رفع مقلاة على النار وضعي بها القليل من الزيت ثم ضعي اللحم والبصل وقلبيهم جيدا حتى الامتزاج.
- ثم ضيفي بعد ذلك الملح والزعتر وقلبي مرة أخرى لكي يتم تغير لون اللحم وتصبح ناضجة.
- ثم قومي بعد ذلك بإضافة الطماطم وقومي بتغطية اللحم لمدة 10 دقائق حتى تنضج الطماطم وتشربها اللحم.
- ثم بعد ذلك ادهني صينية متناسبة مع حجم الفطيرة بالقليل من السمن وضعي بداخلها كرة الفطير الأولى.
- ثم ضعي في منتصف الفطيرة حشوة اللحم ثم اغلقي العجينة بالكرة الأخرى واضغطي عليها بأطراف الأصابع حتى تلتصق ببعضها.
- ثم يتم وضعها في الفرن التي تم تسخينه مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 45 دقيقة حتى تنضج من الأسفل وتأخذ اللون الذهبي.
- ثم يتم تشغيل الشواية عليها حتى تأخذ اللون الذهبي من الوجه وبعدها تقطع ونقدمها وهي ساخنة وصحة وعافية.