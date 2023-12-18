انت الان تتابع خبر "لاتقلقوا ولاتخافوا".. العبقرية ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة وتكشف حقيقة توقعاتها للجميع! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف جمهورها حول العالم بعدما قالت أن على الجميع عدم القلق والخوف من توقعاتها التي تطلقها من حين لاخر.

العرافة العبقرية أكدت أن توقعاتها ليست حتمية الوقوع وتحمل الصواب والخطأ، وانها مجرد الهام وعلى الجميع عدم آخذها على محمل الجد.

ومؤخرا، فاجأت الفلكية ليلى عبد اللطيف الجمهور بعدما كشفت عن حدوث كارثة ستحدث خلال الايام القادمة، مشيرة أن عام 2023 لن ينتهي على خير.

ليلى عبد اللطيف أكدت أن هناك حدث وفاجعة كبيرة ستحدث خلال الأشهر القليلة القادمة، وستكون النتائج كارثية.

وتوقعت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف في أحدث ظهور لها عبر قناتها على يوتيوب أن هناك حدث سنراه عبر وسائل الاعلام ، وسنرى أسوء كارثة في تاريخ البشرية.

كما أكدت اننا سنشاهد قريبا امراض خطيرة سببها البرد وتسبب حرارة واغماء، وحروب مدمرة خلال الاشهر القادمة.

واضافت أن هناك لاعب كرة قدم من الصف الاول سيحدث له حادث مؤسف ويدخل المشفى، وحزن على أحد الرؤوساء العرب والاعلام ينقل الوفاة.

وختمت توقعاتها أن إسرائيل ستوجع لبنان والمقاومة سترد الصاع صاعين، كما أكدت أن شهر نوفمبر لن يكون كباقي الأشهر، وسيحدث بعض الأحداث اللتي توقعتها.