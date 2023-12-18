متى يوم التأسيس 1445.. الحكومة السعودية توضح كم متبقي على هذا اليوم

انت الأن تتابع خبرمتى يوم التأسيس 1445.. الحكومة السعودية توضح كم متبقي على هذا اليوم والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعد يوم التأسيس هو أحد أهم المناسبات التي يقوم المواطنون في المملكة العربية السعودية بالاحتفال بها كل عام، وذلك بعد قرار صدر في عام 2022 باعتبار هذا اليوم عطلة رسمية لجميع العاملين في المملكة.

تفاصيل خاصة بيوم التأسيس 1445

أعلنت الحكومة في المملكة العربية السعودية عن بعض التفاصيل الهامة التي تخص يوم التأسيس، ولعل أهمها التالي:

يوم التأسيس في العام الجديد يوافق يوم 22 من شهر فبراير لعام 2024.

هذا اليوم يعود إلى بناء وتطوير المملكة العربية السعودية، حيث تمت تسميتها بهذا الاسم في ذلك اليوم.

يوم التأسيس يرجع في التاريخ الهجري إلى يوم 30 من شهر جمادي الآخر لعام 1139 هجريا.

مراحل بناء المملكة العربية السعودية

أشارت الحكومة في المملكة العربية السعودية إلى المراحل الخاصة ببناء المملكة العربية السعودية من خلال تاريخها العريق، وهي كالتالي:

يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى كان عام 1727 ميلادي والذي وافق 1139 هجرية، وقام بتأسيسها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

تأسست الدولة السعودية الثانية في عام 1824 ميلاديا الموافق 1240 هجرية، وقام بتأسيسها الإمام تركي بن عبد الله.

قام الملك عبد العزيز آل سعود في عام 1902 ميلادي الموافق عام 1319 هجري بتوحيد المملكة.

توحدت الصفوف الخاصة بالدولة السعودية في عام 1932 ميلادي الموافق 1351 هجرية، وذلك عن طريق إثبات الجيوش الخاصة بالمملكة بالقوة والصلابة والعزة الموصوفين بها.

عطلة يوم التأسيس

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن جعل يوم تأسيس الدولة السعودية هو عطلة رسمية، وذلك بعد صدور قرار ملكي من خادم الحرمين الشريفين، وهذا القرار يتضمن الآتي:

هذا اليوم تم اعتماده عطلة رسمية لجميع الموظفين في المملكة العربية السعودية.

كل من يعمل في القطاع الخاص والعام يستطيع الحصول على العطلة.

يتم انطلاق الاحتفالات في جميع مناطق المملكة بهذه المناسبة الكبيرة.

الكثير من المؤسسات في المملكة العربية السعودية تشارك في هذه الاحتفالات.