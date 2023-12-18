انت الأن تتابع خبر دعاء راحة البال والطمأنينة.. رددوا اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر دعاء راحة البال والطمأنينة من أبرز الأشياء الذي يريد أن يعرفها جميع المسلمين ليتقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالي، وذلك لأن راحة البال تعتبر واحدة من النعم الكبيرة التي يبحث عنها جميع المسلمين في كل الأوقات على مدار اليوم.

دعاء راحة البال والطمأنينة

وأما عن دعاء راحة البال والطمأنينة فهي من أكثر الأشياء الذي يريد أن يحصل عليها عدد كبير من المسلمين بشكل مستمر من خلال محرك بحث جوجل، وكثرة ترديد الأدعية تساعد كثيراً في جعل الشخص يشعر بالراحة والطمأنينة الداخلية، والأدعية هي:

اللَّهُمَّ إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيِّ حكمك عدلٌ فيِّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حُزني، وذهاب همِّي

اللَّهمَّ رحمتَك أَرجو فلا تَكِلني إلى نَفسِي طرفةَ عينٍ، وأصلِح لي شَأني كلَّه لا إلَه إلَّا أنتَ وبعضُهم يزيدُ علَى صاحبِهِ .

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك .

اللَّهُمَّ آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ والهَرَمِ، وأَعُوذُ بكَ مِن عَذابِ القَبْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَحْيا والمَماتِ

رب أشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني، اللّهم لا تزّين لي عمل السوء اللّهم ذكرني دائما بأن الدنيا زائلة فاصرف عني زينتها.

دعاء راحة البال مستجاب

ونقدم الكثير من الأدعية المستجابة التي تدخل الراحة إلى قلوب كلاً من يردده بشكل مستمر، وتوجد أيضاً الكثير من الأدعية التي تساعد في التخلص نهائياً من الهم والحزن وتأتي الأدعية كما يلي:

اللّهم ارحمني فمن لي إله غيرك من يرحمني غيرك من يستر علي غيرك من يرزقني غيرك من يصبرني على هذه الدنيا غيرك، أسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم، أسألك.

اللّهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء ألا تبقِ لي هما ولا حزناً ولا ضيقاً ولا سقماً إلّا فرجته وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح، وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى سواك، وأن تحفظني لمن يحبني وتحفظ لي أحبتي.

اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. يا رب.. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك، ونستغفرك ونتوب إليك، ونثني عليك الخير كله.

الحمد لله ربّ العالمين، صاحب العظمة والكبرياء، يعلم ما في البطن والأحشاء، فرّق بين العروق والأمعاء، أجرى فيهما الطعام والماء، فسبحانك يا ربّ الأرض والسماء. الحمد لله ربّ العالمين، يُحب من دعاه خفياً، ويُجيب من ناداه نجيّاً، ويزيدُ من كان منه حيِيّاً، ويكرم من كان له وفيّاً، ويهدي من كان صادق الوعد رضيّاً.

اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك، ونستغفرك ونتوب إليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يهجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحمد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق،

اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تُحمد، وأهل أنت أن تُعبد، وأنت على كل شيء قدير، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد أن ترضى.

اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك، ونستغفرك ونتوب إليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يهجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحمد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق