انت الان تتابع خبر ميشال حايك يثير الفزع : أشعر بالخوف على هذه الدولة العربيه مما سيحصل فيها خلال الأيام القادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن المتنبئ اللبناني ميشيل حايك عن توقعاته للعام الجديد في الدول العربية، ومن بين هذه التوقعات توقعاته لفلسطين. وقد اشتهر حايك بتوقعاته السابقة التي تحدث عنها في نهاية كل عام، والتي تعتمد على علم الفلك والأرقام. وفيما يلي توقعاته لفلسطين في عام 2023:

سجل دم شيرين أبو عاقلة انتصارين.

سيشهد فلسطين نسخة جديدة من جدار برلين.

ستتحقق مهمة اسود العرين وتشق طريقها.

سيغزو السلام غزة.

سيشهد جنين جنونًا عسكريًا.

ستكون القدس الشرقية أرض الشرارات.

ستتغنى كل الثورة بمحمد عساف.

توقعات ميشال حايك للسعودية

أعلن المتنبئ اللبناني ميشيل حايك أيضًا توقعاته للسعودية في عام 2023. ومن بين هذه سينحرف الانتباه عن موسم الرياض بسبب حدث مفاجئ.

تحتوي أجندة القيادة السعودية على تطورات سياسية وأمنية مهمة

سيكون هناك سؤالان كبيران في السعودية حول ولي العهد الجديد وسبب تغييره

سيقود تركي آل الشيخ معركة ضد الحساد

سيحدث تصادم بين التعصب والانفتاح

سيشهد حجر الكعبة حدثًا جديدًا

سيجري محمد بن سلمان مواجهة ومصالحة في آن واحد

سيزداد الحزن في زيارات العائلة المالكة في السعودية

سيتم تشكيل مبنى سعودي يخطف الأنظار

سيواجه الملك سلمان حقائق وشائعات متداخلة

سيشهد السعودي ضجة حول التصفية والإعدام

سيتسرب أحد محاولات الإطاحة بالعرش السعودي إلى العلن

سيواجه الفنان محمد عبده غيومًا مفاجئة في حياته

توقعات ميشال حايك للأرد

وفيما يتعلق بالأردن، فقد قدم ميشال حايك توقعاته لهذا البلد في عام 2023، ومن بين هذه التوقعات