انت الأن تتابع خبر صدمة مدوية تهز الاراضي السعودية .. الكشف عن السر الحقيقي لوفاة الأمير طلال بن عبد العزيز بن بندر.. ماتم كشفه صادم وغير متوقع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الخميس عن وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز ال سعود. وجاء الإعلان عن الوفاة في بيان صادر عن وكالة الأنباء السعودية واس. وأوضح البيان أن الجنازة ستقام يوم الجمعة بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز ال سعود في حادث طائرة

بعد إعلان الديوان الملكي عن وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز ال سعود، تم تأكيد أن الوفاة نتجت عن حادث تحطم طائرة في زهران يوم الخميس. وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أن الطائرة المقاتلة من نوع اف 15 اس ايه تحطمت خلال مهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، وتوفي الطاقم الجوي كاملاً.السيرة الذاتية للأمير طلال بن عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز ال سعود

الأمير طلال بن عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز ال سعود هو ضابط طيار برتبة مقدم. ويعمل في القوات الجوية السعودية. والده هو الأمير عبد العزيز بالبندر بن عبد العزيز ال سعود، الذي يشغل منصب مساعد رئيس الاستخبارات العامة. ووالدته الأميرة نجلاء بنت سعد بن محمد ال سعود.

التفاصيل الشخصية

الاسم الكامل: طلال بن عبد العزيز بن بندر ال سعود

اسم والده: عبد العزيز بالبندر بن عبد العزيز ال سعود

اسم والدته: نجلاء بنت سعد بن محمد ال سعود

اسم الزوجة: سارة بنت فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

الأبناء: الأمير فهد

المهنة: ضابط طيار برتبة مقدم

تاريخ الوفاة: يوم الخميس 8 ديسمبر 2023 في حادث سقوط طائرة في تمام الساعة 1:50 في مهمة تدريبية روتينية جوية