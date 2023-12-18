انت الان تتابع خبر تعرف على خطوات بسيطة تمكنك من تجميع نقاط كثيرة في بنك الراجحي وتحويلها بسرعة البرق إلى كاش.. جربها واحصل على مكافأت وعلى أموال ضخمة لاتعد ولا تحصى والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يوجد العديد من المواطنين في السعودية يريدون التسجيل في برنامج مكافأة الراجحي من أجل الحصول على الأموال عن طريق تجميع النقاط، وهذا البرنامج من أهم البرامج التي قدمتها الحكومة لجميع المواطنين، لمزيد من التفاصيل ابقوا معنا وتابعونا.

مكافأة الراجحي

يقدم برنامج مكافأة الراحجي العديد من المميزات والخدمات للمواطنين، ولهذا السبب يرغب عدد كبير منهم التسجيل فيه للاستفادة من كل هذه الخدمات، والآن سوف نقدم لكم طريقة التسجيل في البرنامج، وتتمثل الخطوات في:

في البداية يجب الدخول على الصفحة الرسمية لبرنامج بنك الراجحي من خلال الضغط على هذا

عليك الضغط على خدمات إلكترونية التي توجد أمامك على الشاشة.

بعد ذلك يجب كتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة بمقدم الطلب،( الاسم، رقم الهوية).

في النهاية عليك الضغط على كلمة مكافأة الراجحي، عليك الانتظار حتى يتم تفعيل الخدمة وإتمام عملية التسجيل بنجاح.

بعد ذلك يجب عليك مراجعة كافة البيانات التي قمت بإدخالها.



يجب إعادة رمز التحقق المرسل إليك في رسالة نصية على هاتفك المحمول، في المكان المخصص له.

بعد الإطلاع على نقاط مكافأة الراجحي، لابد من معرفة طريقة حساب النقاط، وأي المعاملات التي من خلالها جمع النقاط وغيرها من الأسئلة التي يبحث عن العديد من المواطنين، وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه في هذه الفقرة:

يتم حساب النقاط كالآتي، يمكن استبدال 250 نقطة من مكافأة الراجحي بريال سعودي، بمعنى أنه يتم الحصول على ريال واحد 250 نقطة.

مع العلم أن هذه النقاط يتم الحصول عليها عند الحجز في الشاليهات والفنادق، وكذلك عند حجز المواطن في أحد شركات الطيران.

عند تسجيل المواطن في برنامج مكافأة الراجحي، يمكنه تجميع عدد كبير من النقاط من الممكن أن يصل إلى 12500 نقطة، وفي هذه الحالة يقوم الفرد باستبدال هذه النقاط ب خمسين ريال سعودي.



أما إذا حصل الفرد على 37500 نقطة من المكافأة يستطيع استبدالها بحوالي 150 ريال سعودي.

170 نقطة في الراجحي كم تساوي؟

قبل الإجابة على هذا السؤال، لابد أن نعرف النقطة تساوي نقطة من الراجحي، مع العلم أن 250 نقطة من بنك الراجحي تعادل واحد ريال سعودي، أي أن 170 نقطة تساوي 68.0 ريال سعودي أي بما يعادل 68 هللة.

متى تضاف نقاط مكافاة الراجحي؟

يتم إضافة نقاط المكافأة بعد مرور 30 يوم من الحصول عليهم، مع العلم أنه يمكن الحصول على نقاط إضافية وذلك على حسب نوع بطاقتك الائتمانية، كما يمكنك التسجيل في بطاقات مصرف الراجحي من أجل الاستفادة من كل الخدمات.

كيف يتم احتساب نقاط الراجحي؟

يتم الحصول على المكافأة عن المعاملات المالية التي يتعامل بها المواطن، وحيث يحصل الفرد على 10 نقاط مكافأة على كل ريال واحد يتم إنفاقه على حجوزات الشاليهات والفنادق، كما يمكنك الحصول على خمس نقاط مكافأة عن إنفاق واحد ريال لحجز الطيران، ولكي يتم ذلك لابد من تسجيل رقم هاتفك على صفحة الويب الخاصة بدفع الحجوزات.