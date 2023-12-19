انت الان تتابع خبر عاجل من الارصاد الاردنية.. توقعات الأجواء كارثية ومخيفة لم تحدث من قبل وهذه المدينة الاردنية أول من سيتضرر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تبقى الأجواء يوم السبت، باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، ودافئة نسبيا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية.

وبحسب الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء الأحد المقبل، باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، ودافئة نسبيا في أغلب المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 – 11 درجة، وفي غرب عمان 17 – 9 درجة، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 9 درجة،

وفي مرتفعات الشراة 14 – 8 درجة، وفي مناطق البادية 21 – 9 درجة، وفي مناطق السهول 19 – 11 درجة، وفي الأغوار الشمالية 25 – 14 درجة، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 15 درجة، وفي البحر الميت 25 – 15 درجة، وفي خليج العقبة 26 – 16 درجة مئوية.