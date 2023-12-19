انت الان تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تزعزع قلوب المصريين بتوقعات كارثية ستحدث بعد فوز السيسي في الانتخابات.. ماقالته مرعب و حول فرحتهم الى جحيم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت العرافة اللبنانية الجنسية ليلى عبد اللطيف، عن عدد من التنبؤات الجديدة التي سوف تحدث في العالم الميلادي الجديد 2024، حيث أنها تعتبر من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في الفترة الماضية بسبب التوقعات التي تصدر عنها.

قالت إنه من المحتمل أن تظهر أمراض جديدة متحورة.

هذا بجانب أنها توقعت أن هناك حرب مستمرة بين كلًا من روسيا وأوكرانيا.

كذلك أنها توقعت اضطرابات سياسية بالكثير من الدول.



توقعات خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف التي تحققت

وأوضحت العرافة اللبنانية في حلقة سابقة لها اليوم الخميس الموافق 9 نوفمبر الجاري التي تنقلها للمشاهدين عبر قناتها على منصة اليوتيوب، والتي حملت اسم توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 ، حيث أشارت فيه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف ينجح في الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة والتي سوف يتم عقدها في شهر ديسمبر المقبل بالإضافة إلي أنه سوف يكون هناك استقرار الوضع الاقتصادي لمصر في العام الجديد و إنشاء الكثير من المشاريع الاستثمارية وانخفاض أسعار المنتجات الأساسية و أن يعيش الشعب المصري فترة من الاستقرار المادي مع عدم وجود التضخم.