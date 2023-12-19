انت الان تتابع خبر قيادي حوثي شهير يخرج عن صمته و يكشف سبب عدم توجيه اسرائيل ضربة جوية على اليمن والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قال الناشط الحوثي عبدالله بن عامر:‏وسيلة إعلامية اماراتية تستضيف من وصفته خبيراً سعودياً للحديث عن امكانية رد "إسرائيل" على اليمن فيتحدث "الخبير" متفاعلاً مع المذيعة بالقول إن "اسرائيل" لا تريد ان ترد حالياً .

واضاف:لأنها منشغلة في غزة بالقضاء على حمااس ثم يقول : تستطيع "اسرائيل" الرد على اليمن من خلال قواعدها في ارتيريا لكنها لا تريد ان تستفز "الحوثيين" لأن لديهم قوة صاروخية ومسيرات ثم ان اسرائيل تريد ان تنفذ التوجيهات الامريكية بحذافيرها وهي ان تهتم او تنشغل بغزة أولاً.